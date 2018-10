München (ots) -Doku-Soap über Menschen, die ihr Leben neu ausrichten- Pilotfolge: Wege aus der Glücksspielsucht- Ausstrahlung: Donnerstag, 25. Oktober 2018, um 22:15 Uhr bei RTLIIManchmal muss ein Mensch auf seinem Weg nur einmal falsch abbiegenoder sich zu einer falschen Entscheidung hinreißen lassen, um ineiner Sackgasse zu landen. "Ich hör auf... und fang neu an" begleitetMenschen bei ihrem mutigen Kampf, ihr Leben neu auszurichten. DieBetroffenen bekommen einen oder mehrere Experten an ihre Seitegestellt, die sich mit dem jeweiligen Problem auskennen und sie alsCoach begleiten und unterstützen.In Deutschland leiden ca. 500.000 Menschen an Glücksspielsuchtoder sind akut gefährdet. Der 32-jährige Sebastian, genannt Sebo, istseit zehn Jahren spielsüchtig. Angefangen hat es mit einemunbeschwerten Abend in einer Spielothek. Sebo hat Glück und gewinnt.Schnell fordert er sein Glück nicht nur an Spielautomaten heraus,sondern geht auch in Casinos und setzt hohe Summen beiOnline-Sportwetten.Inzwischen hat Sebastian über 80.000 Euro Schulden angehäuft.Einen festen Job hat er schon lange nicht mehr. Seine einzigeLeidenschaft ist Rapmusik. Er schreibt selber Songs, die er imInternet veröffentlicht. Geld verdient er nur durch gelegentlicheAushilfsjobs. Sebastians Alltag dreht sich nur noch ums Glücksspiel:sein Leben fühlt sich einsam und trostlos an.Doch damit soll jetzt Schluss sein. Sebo will seinem Leben eineneue Richtung geben und den Weg aus der Glücksspielsucht schaffen.Zwei Coaches bieten ihm ihre Unterstützung an: PsychotherapeutinJudith Vogel Weissinger und Rapper Cashmo, der selbst viele Jahrespielsüchtig war und seine Erfahrungen in dem Song "Spielo"verarbeitet hat.Die Doku-Soap begleitet den 32-Jährigen über zwei Monate aufseinem Weg aus der Spielsucht, mit allen Rückschlägen, aber auchErfolgen. Wird er den Verlockungen des Glücksspiels widerstehen undwie löst er das Schulden- und Job-Problem?"Ich hör auf... und fang neu an" wird von der B.vision media GmbHproduziert.Ausstrahlung: Donnerstag, 25. Oktober 2018, 22:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.debildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell