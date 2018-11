München (ots) -- Neue RTL II-Dokumentation begleitet unheilbar Kranke- Vier Schwerstkranke geben trotz ihres Schicksals nicht auf- Folge 1: Dienstag, 27. November 2018, um 22:15 Uhr bei RTL II"Hier & Jetzt" gibt einen Einblick in den Alltag sterbenskrankerMenschen. Dabei begleitet die Dokumentation vier junge Menschen, diewissen, dass ihre Tage endlich sind - und sich trotzdem nicht ihreLebensfreude nehmen lassen. Denn wer sagt, dass man nicht träumendarf, wenn man unheilbar krank ist? Sie alle eint ein gemeinsamesZiel: Sie wollen nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagenmehr Leben.Wie fühlt es sich an, wenn man nur noch wenige Wochen zu lebenhat? Die neue RTL II-Dokumentation "Hier & Jetzt" begleitet vierjunge Menschen, die wissen, dass sie an schweren Krankheiten sterbenwerden - und trotzdem nicht aufgeben. Der Mut der vier jungenPersönlichkeiten beeindruckt dabei. Das Format zeigt sie bei ihremWeg, ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen. Denn warumsoll man nicht träumen, wenn man unheilbar krank ist?In zwei Episoden stehen jeweils zwei Schicksale im Mittelpunkt,die zeigen, dass man nicht dem Leben mehr Tage, sondern vor allem denTagen mehr Leben schenken kann. So betreut die 19-Jährige Sinatäglich Kindergartenkinder und geht wöchentlich zum Tanztraining. Diean Darmkrebs erkrankte Susanna stellt sich mit ihrem Freund Bennyimmer wieder neuen Herausforderungen und Abenteuern, um vom Alltagmit der Krankheit etwas Abstand zu gewinnen. Alle zusammen eint sieein unbändiger Lebenswille - auch wenn sie wissen, dass ihreverbleibende Zeit sehr begrenzt ist."Hier & Jetzt" wurde von der UFA SHOW & FACTUAL GmbH produziert.Ausstrahlung: Ab Dienstag, 27. November 2018, um 22:15 Uhr bei RTLIIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell