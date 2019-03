Finanztrends Video zu



München (ots) -Doku-Soap mit Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis- Das Promi-Paar zwischen "Mehrgenerationen-WG", Wohnungssuche undEinrichtungsstress- Drei Folgen ab 25. März 2019, montags um 21:15 Uhr bei RTL IITurbulente Zeiten im Leben von Daniela Katzenberger und LucasCordalis: Das Promi-Paar hat seine Mietwohnung auf Mallorcagekündigt, der Wohnsitz im Schwarzwald ist verkauft und es mussschnell ein neues Zuhause für die beiden und ihre kleine TochterSophia her. Die letzte Rettung: Costa Cordalis und seine Frau Ingridnehmen die junge Familie bei sich auf.Nachdem Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis und Tochter Sophiazu ihren Schwiegereltern gezogen ist, wird es schnell zu eng in derCordalis-Finca. Lucas sucht mit Hochdruck nach einem neuen Zuhause,in dem Sophia behütet aufwachsen kann. Schließlich findet er dieperfekte Wohnung, die sogar vor den kritischen Augen von Danielabesteht, und die kleine Familie kann auf Mallorca sesshaft werden.Oder doch nicht? Denn der Stress geht jetzt erst richtig los.Daniela will den neuen Familiensitz komplett pink streichen und amliebsten ihre gesamten zehn Kleiderschränke von Deutschland nachMallorca holen. Lucas ist davon wenig begeistert und zu allemÜberfluss gibt es auch noch Ärger mit den Handwerkern. Als dann auchnoch die neuen Möbel auf sich warten lassen, wird die Fertigstellungdes neuen Familiennestes zur Zerreißprobe.Von dem ganzen Chaos bekommt Töchterchen Sophia zum Glück nichtsmit. Die Zweijährige geht inzwischen in den spanischen Kindergartenund hat dort viele Freunde gefunden. Jede freie Minute verbringenDaniela und Lucas mit ihr am Strand. Doch der Umzug lässt die beidennicht los und natürlich haben sie auch noch beruflicheVerpflichtungen. Ausgerechnet in der letzten Umzugsphase muss Danielawegen Terminen nach Deutschland reisen, während Lucas fast jedenAbend auf der Bühne stehen muss.Produziert wird die Sendung von der EndemolShine Germany."Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", drei Folgenab 25. März 2019, montags um 21:15 Uhr bei RTL II. Die Folgen sind imAnschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.deverfügbar.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca":Die Doku-Soap begleitet Katze und Kater bei ihrer Suche nach einemneuen Zuhause auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltagdes Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allenHerausforderungen die es zwischen "Mehrgenerationen-WG",Wohnungssuche und Umzugsstress zu meistern gilt.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell