München (ots) -- Neue, vierteilige Sozialreportage- Wie leben Kinder und Jugendliche in Armut?- Folge 1: Dienstag, 9. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIDeutschlandweit sind 2,8 Millionen Kinder von Armut bedroht,schätzt der "Familienreport 2017" - die Dunkelziffer liegt wohl sehrviel höher. Bei "Armes Deutschland - Deine Kinder" gibt ein Teil vonihnen Einblicke in ihren harten und entbehrungsreichen Alltag. DieSozialreportage zeigt, was es für Kinder bedeutet, mit wenig Geld undkaum Perspektive aufzuwachsen und zeigt Schicksale, die unter dieHaut gehen.Deutschland geht es gut: Mit einer Konjunkturrate von über 2 % undeiner Arbeitslosigkeit von etwa zwei Millionen Bürgern steht das Landim europäischen Vergleich hervorragend da. Deutschland istökonomischer Leistungsträger und Motor der europäischen Union.Fachkräftemangel, Exportüberschuss und die "schwarze Null" sinddominierende Themen im politischen Berlin. Doch längst nicht alleBundesbürger profitieren davon: Jedes fünfte Kind in Deutschland giltals armutsgefährdet."Armes Deutschland - Deine Kinder" spricht mit den Schwächsten derGesellschaft und gibt denjenigen eine Stimme, die trotzPerspektivlosigkeit und struktureller Armut nicht aufgeben wollen:den Kindern. Seit Anfang 2017 begleitet die Good TimesFernsehproduktions GmbH Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschlandund zeigt nun Schicksale, die unter die Haut gehen. Denn Armut inDeutschland ist kein Einzelfall - und tritt facettenreich auf.Die aufwändigen Dreharbeiten für die Dokumentation wurden voneiner Kinder- und Jugendpsychologin begleitet, die auch über dieDreharbeiten hinaus mit jeder porträtierten Familie in Kontakt stand.Ausstrahlung: Dienstag, 9. Oktober 2018, 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell