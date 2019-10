München (ots) -- Dreiteilige Sozialreportage- Im Fokus: Der Ortsteil "Altes Lager" in Niedergörsdorf- Sendestart: Dienstag, 29. Oktober 2019, um 20:15 UhrNiedergörsdorf in Brandenburg: Im Stadtteil "Altes Lager" lebencirca 1.600 Menschen ohne feste Arbeit. In drei neuen Folgen widmetsich die Sozialreportage "Hartz und herzlich" dem Stadtteil imLandkreis Teltow-Fläming und lässt Anwohner zu Wort kommen, die amRande des Existenzminimums leben. Entstanden sind erschütterndeEinblicke, aber auch emotionale Momente voller Herzlichkeit. Startder Reihe ist am Dienstag, 29. Oktober 2019, um 20:15 Uhr beiRTLZWEI.In den kommenden drei Folgen widmet sich die Sozialreportage"Hartz und herzlich" dem Ortsteil "Altes Lager" in Niedergörsdorf.Die Gemeinde im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming zählt1.600 Menschen, die keiner festen Arbeit nachgehen. Von Sommerende2019 bis in den frühen Winter haben Kamerateams Anwohner begleitet,um ein realistisches Abbild ihrer Lebensrealität zu zeichnen.Eine von ihnen ist die 25-Jährige Franziska, die sehr unter derTrennung von ihren Kindern leidet. Das Jugendamt nahm ihre beidenSöhne vor wenigen Monaten in Obhut. Neben der emotionalenAusnahmesituation belastet das auch die Familienkasse: Ohne Kindermuss Franziska mit dem Hartz-IV-Regelsatz von 424 Euro auskommen.Auch ihr Freund Patrick, Vater des jüngsten Kindes, kann siefinanziell nicht unterstützen - aufgrund mehrerer versäumter Terminebeim Jobcenter wird er mittlerweile sanktioniert.Der 49-Jährige Totti lebt seit seinem 18. Lebensjahr alsFrührentner. Eine Sozialbetreuerin teilt ihm die knappen finanziellenMittel ein, jeden Freitag erhält er 60 Euro für die kommende Woche.Einen Großteil seines Geldes setzt Totti in Alkohol um. Die Sucht hatsein Leben im Griff, sein Haushalt verwahrlost. Der Frührentner istdadurch auf die Hilfe von Rainer und Kathrin angewiesen, die zurückins "Alte Lager" gezogen sind, weil sie den herzlichen Kontakt zuihren Freunden nie verloren haben.Produziert wird "Hartz und herzlich" von der UFA SHOW & FACTUALGmbH.Sendestart: Dienstag, 29. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIDie Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos bei www.tvnow.de verfügbar.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell