Neu im Portfolio: 28 BLACK launcht Energy Drink mit leichter Bitternote / 28 BLACK Pink Grapefruit-Mint liefert bittersüßes Vergnügen - pur und gemixt (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Mit der Sorte Pink Grapefruit-Mint erweitert Energy Drink 28 BLACKnicht nur seine Produktrange um eine neue Geschmacksrichtung, sondernzeigt auch, dass Energy Drinks nicht immer zuckersüß sein müssen.Beim innovativen Geschmacksprofil von 28 BLACK Pink Grapefruit-Mintwerden zwei Aromenwelten miteinander kombiniert: Grapefruit, die füreine leichte Bitternote sorgt, und zartes Minzaroma, das zusätzlichFrische verleiht. Und weil vielen Cocktails ohne Bitter das gewisseEtwas fehlt, ist 28 BLACK Pink Grapefruit-Mint bestens zum Mixengeeignet und bietet Barkeepern und Gastronomen jede Menge Potenzialfür neue Kreationen.Die Liaison von Pink Grapefruit und Minze bringt aber nicht nurgeschmacklich Abwechslung in die Longdrink- und Cocktail-Gläser,sondern auch ordentlich Farbe ins (Nacht-)Leben. Denn die Dose, diesich selbstverständlich im brandneuen 28 BLACK Design präsentiert,kommt mit einer energisch-fröhlichen Farbkombination aus Orange undPink daher. Wie alle Sorten von 28 BLACK kommt auch der neuesteProduktzugang ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus, passt zumveganen Lebensstil und ist zudem laktose- sowie glutenfrei. 28 BLACKPink Grapefruit-Mint ist im Getränkefachgroßhandel und im Online-Shopunter www.28black.com erhältlich.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland an die Gastronomie über die CALIDRIS28 Gastronomievertrieb GmbH vertrieben. Während die CALIDRIS 28Deutschland GmbH auf den Vertrieb von alkoholfreienErfrischungsgetränken der 28-Produktfamilie für den Handelspezialisiert ist, bietet die CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbHneben den 28-Erfrischungsgetränken auch ein ausgewähltes Portfolio anSpirituosen wie Held Vodka, Blauer Fleck oder CO'PS Coffee Liquor an.28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 27sales@calidris28-gastro.deOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell