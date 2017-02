Neu: Pauschalurlaub mit Ryanair / Sieben Nächte im Fünf-Sterne-Hotel ab 222 Euro / Ryanair Holidays geht an den Start (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Baden-Baden (ots) -Europas größte Fluggesellschaft steigt insPauschalurlaubs-Geschäft ein: Ryanair Holidays geht an den Start -mit nicht für möglich gehaltenen Preisen.Sieben Nächte in einem Hotel mit fünf Sternen im portugiesischenAlbufeira sind mit Flug ab Deutschland und Transfers beispielsweisebereits ab 222 Euro zu haben. Und sogar schon für 166 Euro lassensich vier Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Haus in Santa Ponca aufMallorca buchen - ebenso inklusive Flug und Transfers.Aber auch auf Städtetouristen oder Geschäftsreisende wartenäußerst attraktive Arrangements: Rom-Flüge etwa inklusive dreiNächten in einem Drei-Sterne-Hotel gibt es ab 188 Euro.Doch nicht nur die Preise sind konkurrenzlos, alle Angebote sindauch autorisiert - anders als bei vielen namenlosen Webseiten, die imInternet Ryanair-Flüge einfach illegal über das sogenannteScreenscraping abgreifen und dann ohne Einwilligung weiter verkaufen.Doch die Kunden der Netz-Piraten sehen nie das gesamte Sortimentaller supergünstigen Flüge - besonders attraktive Trips zum Preis von9,90 Euro werden einfach unterschlagen.Dagegen sind bei Ryanair Holidays alle Schnäppchen-Flügeautomatisch Teil der Produktpalette, hinter der seriöse Partnerstehen. Vertragspartner von Ryanair ist World2Meet, eineTochtergesellschaft der spanischen Luxus-Hotelkette Iberostar. Sieerwarb dazu von der deutschen HLX Touristik des Baden-BadenerUnternehmers Karlheinz Kögel eine Lizenz für Software undDienstleistungen.Umgesetzt wird das Pauschalreiseprogramm von World2Meet Holidays.Das Experten-Team aus Basel hat - über die ausgefeiltePeakwork-Technologie - nicht nur direkten Zugriff auf alleRyanair-Flüge zu 200 Zielen inklusive Sondertarifen und sämtlichenZusatzleistungen, sondern auch auf die 130 Iberostar-Häuser undweitere mehr als 20 000 Hotels aus der Bettenbank von World2Meet.Zum Start am Wochenende sind die Buchungsseiten in Deutschland,dem Vereinigten Königreich und Irland online gegangen. Italien undSpanien folgen in den nächsten Wochen.Über Ryanair Holidays: Ryanair Holidays(http://holidays.ryanair.com) ist das Urlaubsportal der beliebtestenLow Cost Airline Europas, die täglich über 1.800 Strecken in 33Ländern bedient und dabei über 200 verschiedene Flughäfen anfliegt.Produktion, Marketing, Betrieb und Call Center obliegen der in Baselansässigen World2Meet Holidays, die mit einer Lizenz von HLXTouristik und damit der innovativen Buchungstechnologie von Peakworkarbeitet.Pressekontakt:Büro Karlheinz KögelTel. 07221 / 366-666Original-Content von: HLX, übermittelt durch news aktuell