Neu bei PEUGEOT: Kostenfreie Versicherung übernimmt Leasingraten bei Arbeitslosigkeit (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) -- PEUGEOT startet Mobilitätsoffensive - Kostenfreie Ratenausfallversicherung(1) für alle neuen PEUGEOT Modelle bei unverschuldetem Verlust der Arbeitsstelle - Neue Versicherungsflat(3) für die Elektro- und Plug-In-Hybrid ModellePEUGEOT bietet ab sofort finanzielle und mobile Sicherheit durch neue Versicherungsangebote. Wer bis zum 30. Juni 2020 ein neues Modell(2) der Löwenmarke least, erhält automatisch die kostenfreie Ratenausfallversicherung(1). Im Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit übernimmt die Versicherung bis zu einem halben Jahr die monatlichen Leasingraten.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "PEUGEOT möchte seine Kundinnen und Kunden in der aktuellen Situation mit bestmöglicher Mobilität unterstützen. Deswegen sichern wir das Leasing kostenlos mit unserer Ratenausfallversicherung ab und führen damit unsere Mobilitätsoffensive fort."Kostenfreie Ratenausfallversicherung für mehr SicherheitDie Ratenausfallversicherung läuft entsprechend der Dauer des Leasingvertrags bei der PSA Bank maximal über einen Zeitraum von bis zu 48 Monaten. Alle privaten PEUGEOT Kundinnen und Kunden zwischen 18 und 60 Jahren erhalten die Versicherung automatisch mit Vertragsabschluss. Die Versicherung übernimmt bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit die fälligen Leasingraten (ohne Services) bis zu sechs Monaten bei einer maximalen Rate von 1.500 Euro pro Monat. Eine wiederholte Arbeitslosigkeit innerhalb der Leasingdauer ist ebenfalls abgedeckt.Neue Versicherungsflat(3) für Stromer und Plug-In HybrideEine neue und einfache Versicherungsflat bietet PEUGEOT für Stromer und Plug-In Hybride an. Sie ist erhältlich für die vollelektrischen Modelle PEUGEOT e-208* und PEUGEOT e-2008* sowie für die Plug-In Hybride PEUGEOT 508 HYBRID (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,5 - 1,4(5); CO2-Emissionen in g/km: 35 - 32(5); Stromverbrauch: bis zu 15,3 kWh/100 km(5) (kombiniert))* und PEUGEOT 3008 HYBRID (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,5(5); CO2-Emissionen in g/km: 35(5); Stromverbrauch: bis zu 15,5 kWh/100 km(5) (kombiniert))*. Für 24,90 Euro im Monat sind die Stromer rundum abgesichert, die Plug-In Hybride für 29,90 Euro. Abgedeckt sind damit unter anderem KFZ-Haftpflicht plus Schutzbrief, Teil- (mit 150 Euro Selbstbeteiligung) und Vollkaskoversicherung (mit 500 Euro Selbstbeteiligung) sowie Übernahme von Leistungen bei Tierbiss, Zusammenstoß mit Tieren aller Art, Kaufpreisersatz bei Totalschaden und Totaldiebstahl innerhalb der ersten zwölf Monate.Die Versicherungsflat kann bei einem Leasing oder einer Finanzierung über die PSA Bank beim Händler abgeschlossen werden. Die Laufzeit der Versicherung entspricht mit 24, 36 oder 48 Monaten der Leasing- oder Finanzierungsdauer.Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https://www.peugeot.de/angebo te/neuwagen-angebote/peugeot-mobilitaetsoffensive.html .(1) PSA Bank, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Versicherungsleistungen werden durch die PSA Insurance Europe Limited, MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malta erbracht. Übernahme von bis zu sechs Leasingraten bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit. Leistungsinhalte und Umfang ergeben sich aus den Vertragsbestimmungen und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).(2) Nur gültig für Neuwagen PKW-Modelle im Händlerlager oder Werkslager in Verbindung mit Abschluss eines Leasing- oder Drei-Wege Finanzierungsvertrag bei der PSA Bank.(3) PSA Bank, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Versicherungsleistungen werden durch die PSA Insurance Europe Limited, MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malta erbracht. Leistungsinhalte und Umfang ergeben sich aus den Vertragsbestimmungen und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Das Angebot ist gültig bei Finanzierung oder Leasing über die PSA Bank Deutschland für Privatkunden und Einzelunternehmen mit maximal einem Fahrzeug. Alle Fahrer müssen mindestens 23 Jahre alt sein. Der Schadensfreiheitsrabatt KFZ-Haftpflicht und -Vollkasko erfordern mindestens SF 2. Der Deckungsumfang beträgt 500EUR Vollkasko / 150EUR Teilkasko Selbstbeteiligung. Die Jahresfahrleistung beträgt max. 15.000 km p.a. Die Versicherungsflat ist nicht mit anderen Versicherungsrabatten kombinierbar. Zulassung nur mit schwarzen Kennzeichen. Angebot gültig bis auf Widerruf.*Stromverbrauch in kWh/100 km4 kombiniert für PEUGEOT e-208 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 17,6(4) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(4)Stromverbrauch in kWh/100 km4 kombiniert für PEUGEOT e-2008 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 17,8(4) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(4)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 3008 HYBRID 1.6 l PureTech 180 (133 kW) und Elektromotor mit 110 PS (81 kW): bis zu 1,5(5) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: bis zu 35(5); Energieverbrauch: bis zu 15,5 kWh/100 km(5)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 508 HYBRID mit 1.6 l PureTech 180 (133 kW) und einem Elektromotor mit 110 PS (81 kW): bis zu 1,5 - 1,4(5) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: bis zu 35 - 32(5); Energieverbrauch: bis zu 15,3 kWh/100 km(5)(4)Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. Ausstattung, gewählten Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Weitere Informationen zum offiziellen Energieverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zu den CO2-Effizienzklassen einschließlich der grafischen Darstellungen finden Sie hier: https://www.peugeot.de/energieeffizienzklassen.html(5)Die Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen WLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Technische Daten HYBRID 225 e-EAT8 und HYBRID4 300 e-EAT8 vorbehaltlich der abschließenden Homologation. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Der Stromverbrauch und die Reichweite werden ausschließlich nach WLTP ausgewiesen und beziehen sich auf die ersten 100 Kilometer in Verbindung mit einer vollen Ladung der Batterie. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. Ausstattung, gewählten Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. 