Neu bei Netto: Der Trend-Burger von Beyond Meat

Maxhütte-Haidhof (ots) -- Netto bietet als erster Discounter den Beyond Meat Burgernational im SB-Frische-Regal an- Weltweit erster Burger auf Pflanzenbasis vergleichbar mitPremium-Rindfleisch-Burgern- Pflanzliche Burger-Patties frei von Gentechnik, Gluten und SojaWas haben Investor Bill Gates, berühmte Hollywood-Stars und NettoMarken-Discount gemeinsam? Sie sind alle Fans von Beyond Meat, demUS-amerikanischen Nahrungsmittelunternehmen veganerFleischersatzprodukte. Der Beyond Meat Burger ist der erstepflanzliche Burger, der in Geschmack, Konsistenz und Aussehen mitqualitativ hochwertigen Premium-Rindfleisch-Burgern vergleichbar ist.Unmöglich zu kaufen? Nein, bei Netto ist es möglich! In einer Aktionab dem 4. Juli können alle Fans den begehrten fleischlosen Burger inallen 4.260 Filialen bundesweit kaufen. Damit ist Netto der ersteDiscounter in Deutschland, der den Beyond Meat Burger national imSB-Frischebereich anbietet.Der Beyond Meat Burger (2 x 113,5 Gramm Patties) ist imAktionszeitraum 4. - 6. Juli 2019 zu einem Preis von 4,99 Euro proPackung erhältlich. Die Burger-Patties bestehen hauptsächlich ausErbsenprotein, Wasser, Raps- und Kokosöl. Sie verzichten aufgentechnisch veränderte Organismen (GMO) und sind frei von Gluten undSoja. Die rote Farbe erhalten die Burger-Patties insbesondere durchRote-Beete-Saft. Der pflanzliche Beyond Meat Burger hat mehr Proteinund weniger gesättigte und ungesättigte Fettsäuren im Vergleich zuRindfleisch-Burgern. Der Beyond Meat Burger ist also nicht nur etwasfür vegane und vegetarische Verbraucher, sondern auch fürNetto-Kunden, die Wert auf bewusste Ernährung legen."Sechs Prozent der deutschen Bevölkerung ernähren sichvegetarisch. Wir möchten dem Wunsch der Verbraucher nach pflanzlichenFleisch-Alternativen nachkommen und unseren Kunden aktuelleFood-Trends anbieten", betont Christina Stylianou, LeiterinNetto-Unternehmenskommunikation. "Wer zum Veggieburger greift, wähltdie umweltschonendere Alternative. Denn wer weniger Fleisch isst, tutaktiv etwas für den Klimaschutz. Darum begrüßen wir, dass der veganeBurger derzeit in aller Munde ist", sagt Dr. Marina Beermann,Leiterin der Kooperation mit Netto Marken-Discount für Nachhaltigkeitbeim WWF Deutschland.Vielfalt und NachhaltigkeitNetto Marken-Discount lebt Marken-Vielfalt und bietet mit über5.000 Artikeln die größte Auswahl an Lebensmitteln in der deutschenDiscount-Landschaft - mit einem Fokus auf aktuelle Verbrauchertrendsund nachhaltiger erzeugte Lebensmittel.Weitere Informationen zum veganen Lebensmittelsortiment von NettoMarken-Discount finden Sie unterhttps://www.netto-online.de/c/vegane-lebensmittel/N0101/.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 76.700Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,3 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf", die sozial benachteiligteKinder fördert. Mit über 5.200 Auszubildenden zählt das Unternehmenzudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschenEinzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mitengagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.