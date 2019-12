Neu im Natur-Aktien-Index (NAI): Umweltbank AG

Hamburg (ots) - Die Umweltbank AG mit Sitz in Nürnberg ist zum 1.12.2019 in denethisch-ökologischen Natur-Aktien-Index (NAI) aufgenommen worden. Die Umweltbankersetzt nach Angaben der SECURVITA, die für die Zusammensetzung des NAIverantwortlich ist, den niederländischen Wert Triodos Groenfonds.Die Umweltbank zeichnet sich als börsennotierte Bank mit hohem ökologischemAnspruch aus. Sie bietet ausschließlich nachhaltige Finanzanlageprodukte an undhat etwa 113.000 Kunden. Mit den Kundeneinlagen finanziert sieumweltverträgliche Kreditprojekte, insbesondere in den Bereichen Solar,Baufinanzierungen, Wind- und Wasserkraft, Biomasse und ökologischeLandwirtschaft. Seit ihrer Gründung hat die Bank über 23.000 Umweltprojektefinanziert. Das Kreditvolumen liegt bei 2,8 Milliarden Euro, die Bilanzsumme bei3,9 Milliarden.Der Natur-Aktien-Index (NAI) ist ein Maßstab für ökologisches Wirtschaften. Erwurde 1997 ins Leben gerufen, um zu zeigen, ob ökologisch orientierteUnternehmen auch an der Börse einen Vorteil gegenüber konventionellen Firmenhaben. Im direkten Vergleich mit dem Weltaktienindex MSCI World hat sich der NAIseit seinem Start deutlich besser entwickelt. Die 30 Werte im NAI(www.nai-index.de) sind nach Branchen und Ländern gestreut. Provider des NAI istdie SECURVITA Gesellschaft zur Entwicklung alternativer VersicherungskonzeptembH in Hamburg.Pressekontakt:Peter KuchenbuchPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSECURVITALübeckertordamm 1-320099 HamburgTel. +49 (0)40-386080-30Fax +49 (0)40-386080-90peter.kuchenbuch@securvita.dewww.nai-index.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53128/4456663OTS: NAI - der Natur-Aktien-IndexOriginal-Content von: NAI - der Natur-Aktien-Index, übermittelt durch news aktuell