Neu (Namensänderung): SWR extra: Die Riesenbrücke Zur Eröffnung des umstrittenen Hochmoselübergangs am Do., 21.11.2019, ab 18:15 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,bitte beachten Sie eine Namensänderung: Statt Prof. Johannes Feuerbach istIngenieur Prof. Rolf Katzenbach im Film zu sehen:Es ist eines der größten Brückenbauprojekte in Europa: Der Hochmoselübergang beiZeltingen-Rachtig ist 160 Meter hoch, 1.700 Meter lang und fast 30 Meter breit.Die riesige Brücke verbindet Hunsrück und Eifel. Schon in den 1970er Jahrendiskutiert und jahrzehntelang politisch stark umkämpft, wird derHochmoselübergang am Donnerstag, 21. November 2019, eröffnet.Halbstündige Sondersendung im SWR Fernsehen In der Sondersendung "SWR extra: DieRiesenbrücke" wird über die feierliche Einweihung, die jahrzehntelangenAuseinandersetzungen zwischen Gegner*innen und Verkehrsplaner*innen, denpolitischen Streit und die technischen Herausforderungen bei der Realisierungdes Megaprojekts berichtet. Reporter und Reporterinnen reden mit Zeitzeugen, wieder ehemaligen rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Eveline Lemke(B90`/Grüne), die die gewaltige Brücke lange ablehnte, und treffen an densteilen Hängen der Mittelmosel den Ingenieur Prof. Rolf Katzenbach. Er hat vielErfahrung bei der aufwendigen Sicherung von sogenannten Rutschhängen: Maßnahmen,die den Bau des Hochmoselübergangs jahrelang begleiteten.Verkehrsminister und Verkehrsforscher zu Gast Gäste im "SWR extra"-Studio sindder der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und derVerkehrsforscher Prof. Heiner Monheim. Über 20 Jahre hat sich Prof. Monheimimmer wieder in die kontroverse Diskussion um das Großprojekt eingeschaltet.Moderation: Birgitta Weber, Redaktion: Andreas Heerwig und Ina-Gabriele Barich.Umfangreiche Berichterstattung im SWRDie Hörfunkprogramme des SWR sowie die Online-Redaktion berichten rund um dieEröffnung des Hochmoselübergangs umfänglich, die Hörfunkbeiträge entstehen imSWR Studio Trier. Im Netz findet man das Angebot in Kürze auf:https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/swraktuell-rp-100.html