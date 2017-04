Neu bei NDR 90,3: Jacqueline Heemann moderiert den Vormittag (FOTO)

Hamburg (ots) -Sendestart: Montag, 3. April, 10 bis 13 Uhr, in "Hamburg amVormittag" auf NDR 90,3NDR 90,3 verändert sein Sendeschema: Zum Frühlingsstart bietetHamburgs Stadtsender seinen Hörerinnen und Hörern eine neue Sendung.Ab Montag, 3. April, wird Jacqueline Heemann "Hamburg am Vormittag"von 10 bis 13 Uhr moderieren. "Endlich wieder live Radio machen, dashat mir total gefehlt", freut sich Jacqueline Heemann.Hamburgerinnen und Hamburger, die das Programm von NDR 90,3 schonetwas länger verfolgen, kennen Jacqueline Heemann. Sie arbeitetbereits seit 1998 für das Landesfunkhaus Hamburg. Zunächst alsReporterin und Autorin und von 2002 an als Moderatorin im Programmvon NDR 90,3. In den vergangenen beiden Jahren konzentrierte sich dieMutter von Zwillingen mehr auf die redaktionelle Arbeit, kümmertesich um die Frühsendung und war mitverantwortlich für die gemeinsame"Sommertour" von NDR 90,3 und dem "Hamburg Journal". "Die Erfahrungenwaren wichtig", sagt Jacqueline Heemann. "Jetzt weiß ich, was esheißt, die Vorarbeit für andere zu leisten".So, wie aus der geborenen Osnabrückerin mittlerweile eine"Hamburgerin aus Leidenschaft" geworden ist, so zog es JacquelineHeemann jetzt mit ganzem Herzen zurück ans Moderatoren-Pult: "AusHamburg zu berichten, täglich mit möglichst vielen Hörerinnen undHörern zu sprechen und mit unserer Musik eine entspannte Atmosphärezu schaffen - das ist genau mein Ding!"NDR 90,3 Programmchef Hendrik Lünenborg: "Bei Jacqueline Heemannist nichts gekünstelt, sie ist nahbar und witzig. Und dann kennt siesich in Hamburg auch noch bestens aus - mehr geht einfach nicht.Toll, dass sie wieder täglich für uns moderiert."Das neue Wochentagsprogramm von NDR 90,3 beginnt am kommendenMontag mit der Sendung "Hamburg am Morgen", ab 5 Uhr. Im Anschluss andie 10 Uhr Nachrichten hat Jacqueline Heemann Premiere mit "Hamburgam Vormittag", gefolgt von den beiden Magazinsendungen "Hamburg amMittag" von (13 bis 15 Uhr) und "Hamburg am Nachmittag" (15 bis 19Uhr).Mehr Informationen zum Programm von NDR 90,3 im Internet unterwww.ndr.de/903Pressekontakt:NDRLandesfunkhaus HamburgOle Adams - Leiter Zentrale ProgrammaufgabenTel.: 040 - 4156 - 2086E-Mail: o.adams@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell