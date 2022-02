Neu bei Krypto? Diese 5 wichtigsten Faktoren sollte man vor einem Kauf beachten

In den letzten fünf Jahren gab es keine bessere Anlageklasse als Kryptowährungen. Seit Februar 2017 haben sie eine Rendite von 9.400 % erzielt. Ich bin mir sicher, dass dieser astronomische Gewinn deine Aufmerksamkeit erregt hat, auch wenn du dich in der Branche vielleicht noch nicht auskennst.

Wenn du ein Krypto-Neuling bist, solltest du diese fünf Schlüsselfaktoren nicht übersehen. Sie werden dein Wissen über diese komplizierte Anlageklasse vervollständigen, bevor du dich entscheidest zu investieren.

1. Extreme Volatilität

Wenn du denkst, dass der Aktienmarkt unbeständig ist, wirst du eine Überraschung erleben. Digitale Vermögenswerte sind viel volatiler. Selbst Bitcoin (WKN:BTCEUR), die wertvollste und am weitesten entwickelte Kryptowährung der Welt, erlebt regelmäßig Kursschwankungen von 5 % oder mehr.

Du kennst deine eigene emotionale und psychologische Verfassung am besten. Wenn du also in der Lage bist, die unvermeidlichen Auf- und Abschwünge zu meistern und Panik zu vermeiden, hast du die Chance, hohe Renditen zu erzielen.

Es ist auch sehr wichtig, dass du dir über deinen Zeithorizont im Klaren bist. Wenn du vorhast, jahrzehntelang zu investieren, ist es eine gute Idee, einen kleinen Teil (1 bis 2 %) deines Portfolios in Kryptowährungen zu investieren. Wenn du jedoch kurz vor dem Ruhestand stehst, ist es wahrscheinlich besser, die Finger davon zu lassen.

2. Zeig mir den Nutzen

Ich glaube, dass der wichtigste Faktor dafür, ob Kryptowährungen in Zukunft relevant bleiben und an Bedeutung gewinnen, darin besteht, ob es reale Anwendungsfälle gibt. Ethereum (WKN:A2YY6X) ist in dieser Hinsicht sehr vielversprechend.

Dank seiner Smart-Contract-Funktionalität ist Ethereum eine beliebte Plattform für die Entwicklung dezentraler Anwendungen, sogenannter dApps. Diese reichen von Spielen und sozialen Medien bis hin zu Finanzen und Identität, und das alles ohne eine zentrale Vermittlungsstelle.

Halte dich von Meme-Münzen wie Dogecoin und Shiba Inu fern. Halte stattdessen Ausschau nach Kryptowährungen, die das Potenzial für einen tatsächlichen Nutzen haben. Cardano und Solana sind zwei, die sich ebenfalls hervorheben.

3. Wie aktiv sind die Entwickler?

Genauso wie bei der Suche nach Anwendungsfällen hängen die Erfolgschancen einer Kryptowährung von der Anzahl der Entwickler ab, die an der Plattform arbeiten. Obwohl es viele Talente in der Kryptobranche gibt, werden die klügsten Köpfe nur an den vielversprechendsten Projekten arbeiten.

Laut der Risikokapitalgesellschaft Electric Capital war Ethereum mit 4.000 monatlich aktiven Entwicklern, die daran arbeiteten, der Spitzenreiter in dieser Kategorie. Da es sich bei Kryptowährungen immer noch um eine junge Technologie handelt, gibt es immer wieder Verbesserungen, um die wachsende Nutzergemeinschaft besser zu bedienen. Wenn viele Entwickler an einer bestimmten Kryptowährung arbeiten, zeigt das, dass es kontinuierliche Fortschritte gibt.

4. Kommende Wachstumstreiber

Bevor du dich in die Kryptowährung stürzt, solltest du wissen, ob es in naher Zukunft Wachstumstreiber gibt, die den Kurs eines bestimmten Coins stark beeinflussen könnten. In der Regel gibt es bei Projekten mit mehr Entwicklern größere Wachstumstreiber, da immer wieder neue Upgrades eingeführt werden.

Kommen wir zurück zu Ethereum. Ethereum ist gerade dabei, von einem Proof-of-Work-Konsensmechanismus zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus überzugehen. Das ist eine große Herausforderung, die durch die Tatsache verschärft wird, dass das Netzwerk noch läuft, während das Upgrade implementiert wird. Es überrascht nicht, dass die Durchführung dieses Ereignisses mit großer Unsicherheit behaftet ist. Aber wenn es ohne größere Probleme integriert werden kann, kannst du sicher sein, dass der Marktwert von Ethereum steigen wird.

Cardano ist außerdem gerade dabei, neue Skalierbarkeits- und Governance-Funktionen hinzuzufügen, die beide einen höheren Token-Preis unterstützen sollten.

5. Regulatorischer Rahmen

Dieser letzte Faktor betrifft das gesamte Krypto-Ökosystem, und es ist von größter Bedeutung, ihn im Auge zu behalten. Ich spreche von der staatlichen Regulierung, die meiner Meinung nach das größte Fragezeichen in Bezug auf die Entwicklung des Kryptomarktes darstellt.

Letztes Jahr hat China den Besitz, das Mining und den Handel mit digitalen Vermögenswerten praktisch illegal gemacht. Und es wird erwartet, dass das Weiße Haus bald verschiedenen Regierungsbehörden die Befugnis erteilt, Kryptowährungen zu untersuchen und zu regulieren, wenn sie es für notwendig erachten.

Innovation geht immer schneller als Regulierung – schau dir nur die großen Tech-Unternehmen an. Aber wenn du in Kryptowährungen investieren willst, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass sich die Vorschriften ständig ändern und weiterentwickeln. Und neue Regeln könnten für die Branche ungünstig sein.

Der Artikel Neu bei Krypto? Diese 5 wichtigsten Faktoren sollte man vor einem Kauf beachten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 03.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Ethereum.

