Neu im Kino: Michael Bully Herbigs DDR-Flucht-Film BALLON/Höchstes Prädikat auch für ALLES IST GUT, DIE UNGLAUBLICHEN 2, NACHLASS und THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE

Wiesbaden (ots) - Der Spielfilm BALLON (Start: 27.September) vonMichael Bully Herbig erzählt die wahre Geschichte der FamilienStrelzyk und Wetzel, die im Jahr 1979 mit einem selbst gebautenHeißluftballon die Flucht aus der DDR in den Westen wagten. "AlsThriller ist der Film souverän auf den Effekt hin inszeniert undscheut nie vor Melodramatik zurück, vor allem durch einWall-to-Wall-Sounddesign, das mit elektronischen und klassischorchestralen Mitteln die emotionale Disposition erfolgreich diktiert.Von der Jury wurde BALLON als ein dramaturgisch dichter und in denDetails subtil inszenierter Film gewürdigt, der vor allem in seinerlangen Schlusssequenz von hoher dramatischer Spannung ist: Mitdynamischer Kamera und einer packenden Parallelmontage zieht er dieSpannungsschraube mitreißend an. Packender Genrefilm undGeschichtsaufarbeitung gleichermaßen." So schreibt die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW in ihrer Begründung für das höchste Prädikat"besonders wertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/ballonIn DIE UNGLAUBLICHEN 2 (Start: 27. September), dem neuenAnimationsfilm aus dem Hause Disney Pixar, kehren die UNGLAUBLICHENzurück. Als sie von ihrer Regierung für "illegal" erklärt werden,liegt es an Elastigirl, die Welt vom Gegenteil zu überzeugen -während ihr Mann zuhause mit der Kinderbetreuung seine bisherschwerste Herausforderung antreten muss. Die Jury der FBW zeichnetden Film mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus und schreibt inihrer Begründung: "Der Film ist doppelcodiert als Parodie undernsthafte Familiengeschichte, in der in genretypischerÜbersteigerung familientypische Probleme erzählt werden: vom Umgangmit Pubertätsproblemen, Selbstfindung, Babypflege, Ehekonflikte undder eigenen Körperlichkeit. Wie in einer klassischenFamiliengeschichte erleben wir die Entwicklung der Kinder, dieEmanzipation der Mutter und ihre Suche nach neuen Wegen derSelbstverwirklichung. Das funktioniert nicht als einfacherRollentausch, sondern kann als durchaus kluge Reflexion klassischerund moderner Rollenverständnisse betrachtet werden, die explizitthematisiert werden. Die Jury würdigte ausdrücklich die Komplexitätund Vielschichtigkeit in der Darstellung von Geschlechtern,Generationen und Körperbildern, ohne auf mainstreamkompatibleWirksamkeit zu verzichten. Erstklassige Unterhaltung für die ganzeFamilie auf höchstem Niveau."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_unglaublichen_2Das Langfilm-Debüt von Eva Trobisch, ALLES IST GUT (Start: 27.September), erzählt die Geschichte von Janne, die nach einerVergewaltigung die Tat verdrängt und versucht, ihren Alltagweiterzuleben, als sei nichts geschehen. Die Jury der FBW hebt inihrem Gutachten die überaus gelungene Besetzung der Charaktere hervor- und ihr Spiel als "glaubhaft und überzeugend gut". InsbesondereAenne Schwarz als Janne, in jeder Szene des Films gefordert, kann, sodie Jury, "mit einer überragend präsenten Leistung aufwarten". Einegute Kameraführung und eine präzise Montage gehören zu den weiterenhandwerklichen Leistungen dieses "sicher inszenierten und wichtigenFilms". Die Jury zeichnet das Drama, das in diesem Jahr beim FilmfestMünchen gleich mehrere Preise gewinnen konnte, mit dem höchstenPrädikat "besonders wertvoll" aus.Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/alles_ist_gutTHE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE (Start: 27. September) von TerryGilliam erzählt die irrwitzig komische Geschichte eines erfolgreichenFilmemachers, der dem Hauptdarsteller seines ersten Filmeswiederbegegnet - und feststellen muss, dass dieser seine Rolle vondamals nie abgelegt hat. Nach einhelliger Meinung der Jury ist TerryGilliam mit seinem Film, um dessen Fertigstellung er mehrereJahrzehnte kämpfen musste, ein "fesselndes Stück Kino gelungen, dasin seiner dichten Atmosphäre und mit seinen vielschichtigenBezugsebenen lange nachwirkt". In ihrer Begründung für das Prädikat"besonders wertvoll" schreibt die Jury weiter: "Bei aller Komplexitätder Erzählstruktur, die niemals den Geist seiner klassischen Vorlageverrät, und bei aller Ernsthaftigkeit der genannten Anliegen: Wie inallen seinen Filmen zuvor gelingt es Terry Gilliam auch hier wieder,mit absurder Komik den Ton stets heiter zu halten. Großen Anteildaran halten sicherlich auch die beiden Hauptdarsteller JonathanPryce und Adam Driver, die exakt jene Balance perfekt beherrschen.Enorme Schauwerte halten schließlich auch Kostüm, Maske undAusstattung bereit, die ebenso detailverliebt den Sog des Filmsunterstützen wie die herausragende Musik. Ein wahrhaft opulenter Filmüber Ritter in einer Zeit, in der die sprichwörtliche Ritterlichkeitvor die Hunde geht."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/the_man_who_killed_don_quixoteAußerdem neu im Kino: Der Dokumentarfilm NACHLASS (Start: 27.September) von Christoph Hübner und Gabriele Voss, der sich anhandvon Zeugeninterviews aus unterschiedlichen Generationen derAufarbeitung der Verbrechen des Holocaust während der Nazizeit ausder Perspektive von Täter- und Opferfamilien widmet. Dabei wirddeutlich, wie sich das Trauma beider Gruppen, Opfer und Täter, auchzwei Generationen später nicht verflüchtigt hat, sondern subtilweitergegeben wird. "Formal überzeugt der Dokumentarfilm mit einemdezenten, aber sehr atmosphärischen Musikeinsatz, der sich mit denoft meditativ-ruhigen visuellen Impressionen ergänzt. Trotzminimalistischer Technik kann der Film so einen eigenen, genuinenFilmemacherstandpunkt zum Thema verdeutlichen, der neben dengeäußerten Meinungen steht und den Zuschauer zur Stellungnahmeherausfordert. Er ist so involvierend, stellt persönliche Fragen,u.a. danach, was das letztlich mit uns zu tun hat. NACHLASS ist aufdiese Weise auch selbstreflexiv in der Wahl seiner filmischen Mittel.Dabei vermeidet er den ethischen Imperativ, der bei dem Themamöglicherweise nahe gelegen hätte." Dies schreibt die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW in ihrer Begründung und zeichnet den Film mitdem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus.Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/nachlassMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. 