Neu: KROMBACHER'S FASSBRAUSE Cola & Orange (FOTO)

Krombach (ots) -Ab sofort bringt KROMBACHER'S FASSBRAUSE die neue Sorte Cola &Orange als echte Alternative zu etablierten Cola-Mix-Getränken aufden Markt. Damit erschließt Deutschlands beliebteste Fassbrause einneues, erfolgreiches Segment und spricht neue Verwender an.Die erfrischend-spritzige KROMBACHER'S FASSBRAUSE Cola & Orangewird mit Orangensaft hergestellt und ist natürlich mit 0,00% Alkohol.Das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk wird in der 0,33 lKlarglasflasche angeboten und richtet sich insbesondere an die jungeZielgruppe. Der neue Produktauftritt auf dunkelbrauner Holzanmutungsetzt sich deutlich von dem bestehenden KROMBACHER'S FASSBRAUSESortiment ab und garantiert gleichzeitig den bekannten, natürlichenLook. So inszeniert sich KROMBACHER'S FASSBRAUSE Cola & Orange alsdie fassgebrauste Alternative in der orange-roten Cola-Mix-Welt.Zur Bekanntmachung der neuen Sorte Cola & Orange startet ab Maieine aufmerksamkeitsstarke Plakat- und Funkkampagne. Am POS wird einKROMBACHER'S FASSBRAUSE Probierpack mit den fünf Sorten Zitrone,Holunder, Schwarze Johannisbeere, Rhabarber und Cola & Orange sowieeinem exklusiven KROMBACHER'S FASSBRAUSE Glas angeboten -abwechslungsreiche Erfrischung inklusive.KROMBACHER'S FASSBRAUSE Cola & Orange ist in der 0,33 lMehrwegflasche im handlichen 6er Pack und im 4 x 6 x 0,33 lMehrwegkasten erhältlich.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J. WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell