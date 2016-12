Leipzig (ots) - Der MDR baut seine barrierefreien Angebote 2017weiter aus: Ab 2. Januar gibt es u.a. die Abendausgaben desTV-Nachrichtenmagazins "MDR aktuell" um 19.30 Uhr und 21.45 Uhr mitGebärdensprachdolmetscher.Diesen Service für Nachrichtensendungen gibt es bisher nur für die"Tagesschau" und das "heute-journal". Zu empfangen ist das Angebotmit Gebärdensprachdolmetscher im Internetfernsehen HbbTV über MDR+,als Livestream bei mdr.de sowie zeitunabhängig zum Nachschauen in derMDR Mediathek. Der MDR sendet bereits das regionaleInformationsmagazin "MDR um 11" mit Gebärde. Darüber hinaus gibt esab 2017 beim MDR weitere neue und ergänzende Angebote für Menschenmit Einschränkungen.Neue Sendungen mit UntertitelungFür Menschen mit Höreinschränkungen bietet das MDR FERNSEHEN imkommenden Jahr noch mehr Sendungen mit Untertiteln an: Ab 8. Januarwerden der "MDR Garten" (Sonntag, 8.30 Uhr) und "Unser Dorf hatWochenende" (sonntags um 9.00 Uhr) mit Untertitelung gesendet, ab 11.Januar auch "Die Spur der Täter" bzw. "Die Spur der Ahnen"(mittwochs, 21.15 Uhr) sowie das Magazin "nah dran" amDonnerstagabend um 22.35 Uhr. Damit sendet der MDR rund 85 Prozentseines Fernsehprogramms mit Untertiteln.Audiodeskription bei "Festen" für Das ErsteAuch für Menschen mit Seheinschränkungen gibt es neue Angebote:Die erfolgreichen Unterhaltungsshows mit Florian Silbereisen vom MDRfür Das Erste werden ab Januar mit Live-Audiodeskription gesendet.Auftakt bildet das "Große Fest der Besten" am 7. Januar. Dabei wirdwährend der Sendung das Geschehen von zwei Fachleuten livebeschrieben. Um die Hörbeschreibung zu empfangen, muss sie perFernbedienung aktiviert werden. Der MDR stellt momentan etwa zehnProzent seines eigenen Fernsehprogramms mit Audiodeskription zurVerfügung.Nachrichten in "Leichter Sprache"Neu im nächsten Jahr ist auch ein wöchentlicherNachrichtenrückblick in Leichter Sprache unter www.mdr.de zumNachlesen. Er soll Menschen mit kognitiven Einschränkungen undDeutschlernenden die wichtigsten Informationen aus demMDR-Sendegebiet leicht verständlich vermitteln.Mehr Zeit für Untertitel in der MediathekAufgrund von Hör-oder Seheinschränkungen wünschen sich mancheMenschen mehr Zeit zum Lesen der Untertitel oder zum Anschauen derBeiträge. Das ist in der herkömmlichen Fernseh-Ausstrahlung nichtmöglich. Ab sofort können Nutzer in der Mediathek deshalb dieAblaufgeschwindigkeit für Audios und Videos individuell regulieren.Damit können Beiträge langsamer bzw. schneller abgespielt werden.Sind die Untertitel eingeschaltet, bleiben auch diese länger stehenund es bleibt ausreichend Zeit, um diese vollständig lesen zu können.Weitere Informationen unter www.mdr.de/barrierefreiheitPressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell