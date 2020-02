Neu: Head & Shoulders Tiefenpflege mit Kokosnussöl (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Schwalbach (ots) - Winterwetter und trockene Heizungsluft machen Kopfhaut undHaar zu schaffen. Gerade unter Wollmützen staut sich Hitze, die eine warme undfeuchte Umgebung kreiert und die Vermehrung von natürlich vorkommenden Erregernbegünstigt, die Schuppen verursachen können. Trockenheit, Irritationen undSchuppenbildung sind die Folge. Die neue Variante Tiefenpflege mit Kokosnussölvon Head & Shoulders, dem meistverkauften Anti-Schuppen-Shampoo Deutschlands*,reinigt sanft das Haar und die Kopfhaut, versorgt sie mit Feuchtigkeit undverleiht einen angenehmen Kokosnuss-Duft. Das macht schon richtig Lust auf diewärmeren Monate!Bald steigen die Temperaturen wieder, die warmen Wollmützen werden abgenommenund die irritierte Kopfhaut kommt zum Vorschein. Neben Hitze und Schweiß könnenauch Umwelteinflüsse wie Verschmutzungen die Kopfhaut angreifen und damitoptimale Bedingungen für die Entstehung von Schuppen schaffen oder bereitsvorhandene Kopfhautprobleme verschlimmern. Doch die innovative Formulierung desneuen Head & Shoulders Anti-Schuppen Shampoos Tiefenpflege schafft Abhilfe: DieWirksam & Sanft Technologie bekämpft bereits erste und unsichtbare Anzeichen vonSchuppen wie Juckreiz, Trockenheit, Irritationen und fettige Kopfhaut.Die Head & Shoulders Formulierung mit Pirocton-Olamin, Antioxidantien undVitamin E versorgt das Haar und die Kopfhaut mit Feuchtigkeit und sorgt für biszu 100 % schuppenfreies Haar**. Der schuppenreduzierende AktivwirkstoffPirocton-Olamin erhält die Feuchtigkeit der Haare, wodurch sie schön undgepflegt aussehen, und pflegt die Kopfhaut optimal.Das neue Head & Shoulders Tiefenpflege mit Kokosnussöl ist in der 300-ml-Größezu einem UVP von 3,95 EUR*** im Handel erhältlich.*Basis: Abverkaufszahlen Anti-Schuppen-Shampoos Deutschland Aug 2016 - Jul 2017lt. Nielsen. **Bis zu 100 % der sichtbaren Schuppen bei regelmäßigem Gebrauchdes Shampoos. ***Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung derVerkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellenEndverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines derstärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wieAlways®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®,Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824Schwalbach/Ts.Heike Rübeling, Tel.: +49 6196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2,40212 DüsseldorfAline Simic, Tel.: +49 211 585 886 224, E-Mail:aline.simic@brandzeichen-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13483/4509444OTS: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGISIN: US7427181091Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell