Wien (ots) -Produktlaunch: Goldkehlchen erweitert sein Sortiment gleichzweifach: Neben den Ciderklassikern Apfel und Birne gibt es ab sofortauch Goldkehlchen Cassis als limitierte Edition. Und: 2017 bleibt -wegen des großen Erfolgs - den zahlreichen Goldkehlchen-Fans auch dieSpezialsorte 2016 "Weichsel" erhalten. Alle vier Sorten bestehen ausechten Fruchtsäften - ohne Zusatz von Konzentraten, Zucker, Sirup,künstlichen Aromen oder Farbstoffen. Außerdem sind sämtlicheGoldkehlchen-Produkte vegan und natürlich glutenfrei.Das junge Wiener Unternehmen Goldkehlchen KG unternimmt auch 2017einiges, um seine Fans zu überraschen. Aufgrund der ausgezeichnetenResonanz in Handel und Gastronomie gibt es für Liebhaber des goldenenVögelchens 2017 gleich zwei Neuerungen. Die eigentlich nur für 2016gedachte Sondersorte "Weichsel" bleibt im Programm. "Die belebendeSäure der Weichsel, gepaart mit einer unglaublichen Fruchtigkeit,kommt bei unseren Kunden gut an. Oft haben wir den Wunsch gehört, dieWeichsel doch im Standardsortiment zu lassen. Diesem Wunsch kommenwir nun nach", so Goldkehlchen-Geschäftsführer Adam Ernst. Neben denmittlerweile zu Kultgetränken avancierten Goldkehlchen Apfel undBirne bereichert die permanente Produktpalette nun auch GoldkehlchenWeichsel.Und: Nachdem Fans aus mittlerweile 10 Ländern auf den Cider desJahres 2017 warten, präsentiert Goldkehlchen das jüngste Küken seinerVogelschaar: Goldkehlchen Cassis. "Die Cassis ist hierzulande besserbekannt als Schwarze Johannisbeere bzw. in Österreich als SchwarzeRibisel", führt Ernst aus. "Wir haben neben der Bezeichnung "Cassis"auch bewusst die "Schwarze Ribisel" auf das Etikett geschrieben, umdie Österreichische Herkunft unseres Ciders zu unterstreichen", soErnst weiter. Die limitierte Edition Goldkehlchen Cassis gibt es beiausgewählten Getränkepartnern wie Wein Wolf oder Karstadt sowie überdie Firmenwebsite zu kaufen.Adam Ernst legt besonders großen Wert auf den hohen und reinenFruchtgehalt seiner "Küken": "Wo andere industrielle Hersteller oftkeine klar definierten Bezeichnungen wie "Waldbeeren", "Rote Beeren"oder "Alpenbeeren" auf ihre Produkte schreiben, bekennen wir uns klarzur ganzen Frucht. Goldkehlchen Cassis hat als Basis unserenbeliebten Apfelcider, verfeinert mit dem Saft von frischen schwarzenJohannisbeeren. Ein ausgewogenes Süße-Säure-Verhältnis, eine kräftigeBeerennote und eine wunderbar dunkle Farbe."Über die Goldkehlchen KG:Die Goldkehlchen KG mit Sitz in Wien wurde im April 2013 von AdamErnst und Eva W. gegründet. Die beiden Jungunternehmer Adam & Evaverwenden zur Herstellung von Österreichs meistprämierten Ciderausschließlich handgepflückte Äpfel aus der Steiermark undproduzieren und füllen ihn am Kögerlhof in einem Radius von nur 2.000Metern ab. Pro Flasche werden drei bis vier handgepflückte Äpfelverwendet und weder Zucker noch Aromen zugesetzt. Goldkehlchen istÖsterreichs erster vegan zertifizierter Cider.Pressekontakt:Adam Ernst, Geschäftsführer & ChefzwitschererGoldkehlchen KG, Währinger Straße 61, 1090 Wien+43 (0) 699 10493450adam@goldkehlchen.atwww.goldkehlchen.atOriginal-Content von: Goldkehlchen KG, übermittelt durch news aktuell