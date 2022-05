Neu: Farasis erweitert seine vierte Zellgeneration

Frickenhausen bei Stuttgart (ots) -Farasis Energy präsentiert neue Batteriezell-Variante mit Schnelladezeit von unter 15 Minuten bei 300 Wh/kg EnergiedichteFarasis Energy erweitert seine vierte Generation von Batteriezellen für E-Fahrzeuge um eine Ultra High Power Variante, die eine Schnelladezeit von unter 15 Minuten erreicht - bei einer gleichzeitig hohen Energiedichte von 300 Wh/kg. Diese neue Variante wurde extern von Kunden getestet, die Serienfertigung ist für 2025 geplant."Bei der Entwicklung von Batteriezellen stand bei den Herstellern lange Zeit die Reichweite im Vordergrund", sagt Dr. Keith Kepler, CTO und Mitbegründer von Farasis Energy. "Ziel war es, an die Reichweiten von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor heranzukommen. Hier konnten wir in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielen". So haben die Zellen der aktuell im Einsatz befindlichen Generation 1 von Farasis eine Energiedichte von 285 Wh/kg, damit liegen sie mit an der Spitze im internationalen Markt. Je nach Größe der Batterie lassen sich damit mehr als 700 Kilometer Reichweite erzielen. "Wir stellen jedoch fest, dass neben dem Wunsch nach mehr Reichweite die Schnellladezeit bei Automobilherstellern und Verbrauchern immer stärker in den Fokus rückt", erklärt Dr. Stefan Bergold, General Manager bei Farasis Energy Europe. "Bei der Entwicklung unserer Ultra High Power Variante haben wir daher beide Trends zusammengebracht, indem wir eine hohe Energiedichte für große Reichweiten und eine hohe Leistung für die Schnellladefähigkeit bieten. So können wir die Anforderungen unserer Kunden in beiden Punkten bedienen."Schnellladung: Von 10 auf 80 Prozent in unter 15 MinutenDie Ultra High Power Variante der Zellgeneration 4 von Farasis überzeugt nicht nur durch eine höhere Energiedichte im Vergleich zu früheren Zellgenerationen, sondern auch durch eine deutliche Verbesserung der Schnellladezeit. Bei dieser Variante kann der Fokus je nach Kundenwunsch mehr auf die Reichweite oder mehr auf die Schnellladefähigkeit gelegt werden. In weniger als 15 Minuten kann die Batterie im Schnelllademodus von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Die Zeit, um durch schnelles Nachladen auf eine zusätzliche Reichweite von 250 Kilometern zu kommen, beträgt sogar weniger als 8 Minuten. "Autofahrer möchten unterwegs den Strom für ihr E-Auto schnell nachladen können", erläutert Bergold. "Unser Ziel ist es daher, künftig einen Ladevorgang zu ermöglichen, der dem konventionellen Tankvorgang eines Wagens mit Verbrennungsmotor zeitlich in nichts nachsteht. Mit der neuen Ultra High Power Variante unserer Zellgeneration 4 sind wir diesem Ziel ein gutes Stück nähergekommen."Hohe Reichweite und lange LebensdauerAuf Reichweite muss dabei nicht verzichtet werden: Mit einer Energiedichte von 300 Wh/kg und 692 Wh/l ermöglicht die Ultra High Power Variante Reichweiten von bis zu 700 Kilometern oder mehr und eine Gewichtseinsparung beim Pack von bis zu 30 Kilogramm im Vergleich zur bereits sehr leistungsfähigen Generation 1 von Farasis. Je nach Batteriegröße sind sogar noch höhere Reichweiten möglich.Ein zusätzliches Plus von Farasis' vierter Zellgeneration ist die Langlebigkeit der Batterien: Rund 1.500 Mal lassen sie sich komplett laden und entladen. Bei einem Fahrzeug mit 700 Kilometern Reichweite ergibt sich daraus eine Gesamtreichweite von mehr als einer Million Kilometern.Industrielle Produktion ab 2025 geplantDie Leistungsfähigkeit aller Farasis Generation 4 Zellen wurde im Rahmen von umfangreichen Tests bei verschiedenen Kunden bestätigt. Farasis bereitet nun die industrielle Produktion vor, die für 2025 geplant ist.Farasis präsentiert Batterielösungen auf FacheventsFarasis Energy präsentiert seine Batterielösungen in diesem Frühjahr/Sommer auf verschiedenen Messen und Konferenzen. Den Auftakt macht das Car Symposium in Bochum am 1. Juni. An Stand 17 können sich Fachbesucher über die neuesten technologischen Entwicklungen bei Farasis informieren. In Block 1 der Konferenz spricht zudem Dr. Stefan Bergold über neue Trends in der Entwicklung und Fertigung von Batterien.Auch auf weiteren Branchenevents wird Farasis Energy präsent sein und während der begleitenden Konferenzen Vorträge über verschiedene Themen halten wie zum Beispiel zukunftssichere Technologien und Investitionen in Schwerlastfahrzeugen sowie Anwendungen im Automobilbereich.Die Termine im Überblick:- Car Symposium (1. Juni in Bochum) - Stand 17- AABC Europe 2022 (13.-15. Juni in Mainz) - Stand 60- The Battery Show (28.-30. Juni in Stuttgart) - Halle 8, Stand G73- Battery Experts Forum (12.-14. Juli in Frankfurt) - Stand D506Über Farasis EnergyFarasis Energy ist Entwickler und Produzent von hochleistungsfähiger Lithium-Ionen-Batterietechnologie sowie Pouch-Zellen für die Elektromobilität und weitere Anwendungen der Stromspeicherung. Das 2002 in Kalifornien gegründete Unternehmen betreibt heute Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Deutschland und den USA. Derzeit gibt es zwei Produktionsstätten in Ganzhou und Zhenjiang (China) mit einer aktuellen Gesamtkapazität von 21 GWh/a. Eine dritte Produktionsstätte mit einer angestrebten Kapazität von 24 GWh/a entsteht gerade in Wuhu (China). Eine vierte Produktionsstätte ist als Joint Venture mit Togg im türkischen Gemlik im Aufbau. Zu den großen strategischen Partnern von Farasis Energy zählen neben Togg ebenfalls Unternehmen wie Daimler und Geely.Pressekontakt:Pressestelle Farasis Energy EuropeMaren Henke+ 49 7022 / 789 4411press@farasis.comOriginal-Content von: Farasis Energy Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell