Neu: Enzym beseitigt Rest-Gluten in Lebensmitteln / Mehr Sicherheit für Menschen mit Glutenunverträglichkeit

Geisenheim/Rheingau (ots) - Alle, die unterGlutenunverträglichkeit leiden, kennen das Problem: Auch wennLebensmittel vermeintlich glutenfrei sind, können sie dennoch Spurenvon Gluten enthalten und erhebliche Beschwerden verursachen. DieBetroffenen können jetzt aufatmen: seit neuestem gibt es mit GlutenSTOP von Dr. Wolz (https://www.wolz.de/produkte/darmgesund-fuer-eine-gesunde-darmfunktion/gluten-stop.html) ein Enzym-Präparat, das RestGluten aus Lebensmitteln aufspaltet, so dass es im Darm keinenSchaden mehr anrichten kann.Rund 20 Prozent der Menschen in Deutschland reagieren sensitiv aufdas in Getreide vorkommende Klebereiweiß Gluten. Der Körper verfügtnämlich über kein Enzym, das dieses prolinreiche Eiweiß aufspaltenkann. Am ausgeprägtesten ist diese Unverträglichkeit bei Patientenmit Zöliakie oder der seit neuestem als Krankheitsbild eingeführtenNichtzöliakie-Glutensensivität (oder Weizensensitivität). Bei ihnenkommt es u.a. zu starken Verdauungsbeschwerden wie Übelkeit,Durchfall oder Blähungen. Das nicht verdaute Gluten ruft zudem eineEntzündung in der Darmschleimhaut hervor. Dadurch bilden sich dieZotten zurück und die Oberfläche des Dünndarms verringert sich. DieFolge: weil so nicht mehr genügend Nährstoffe aufgenommen werden,entstehen im Laufe der Erkrankung Nährstoffdefizite, die eine Reihevon weiteren Beschwerden auslösen können.Gluten vermeiden fast unmöglichDa es bis heute keinen spezifischen Arzneistoff zur Behandlung derZöliakie gibt, ist die einzige Therapie eine lebenslange, strikteVermeidung glutenhaltiger Lebensmittel. Das Problem: auch wenn einervon vier Verbrauchern versucht, Lebensmittel zu vermeiden, die Glutenenthalten, kann dies beim Essen außerhalb der eigenen Wohnung fastunmöglich sein. Mehrere Untersuchungen zeigen, dass selbst bei einerglutenfreien Diät die ungewollte Glutenaufnahme zwischen 200 und3.000 mg pro Tag liegen kann, je nachdem, wie streng die Diät befolgtwird. Denn auch als glutenfrei deklarierte Lebensmittel können einenGlutengehalt von bis zu 20mg/kg aufweisen. Bei Produkten, die einenhohen Getreideanteil haben (z.B. Frühstückscerealien, Produkte ausMais-, Reis-, Kartoffelmehl oder -grieß usw.), besteht einKontaminationsrisiko, d.h. es könnte sein, dass diese Produkte Spurenvon Gluten enthalten, die bei Zöliakie- oderGlutensensibilitätsbetroffenen zu Beschwerden führen können. Geradedann, wenn man außerhalb speist, sei es bei Freunden oder imRestaurant, ist es extrem schwierig, 100 Prozent glutenfrei zu essen.Auf der sicheren Seite mit Gluten STOP Dr. WolzMit dem neuen Gluten STOP von Dr. Wolz kann dieses 'Rest-Gluten'in Lebensmitteln jetzt wirksam beseitigt werden! Das Präparat enthältProlyloligopeptidase und damit das erste und einzige Enzym, daswissenschaftlich nachgewiesen die Bestandteile des Glutens abbaut,die eine allergische Reaktion auslösen. Sie können dann im Darmkeinen Schaden mehr anrichten. Biochemisch betrachtet reagieren dieglutensensitiven T-Zellen nicht mehr mit dem durch das Enzymabgebaute Prolamin, da es von den Rezeptoren nicht mehr erkannt wird.Die immunologische Reaktion bleibt aus. Mit drei Kapseln Gluten STOPwerden rund 500mg Gluten gespalten.Gluten STOP Dr. Wolz ist ein Präparat zur Beseitigung vonRest-Gluten in Lebensmitteln. Erwachsene nehmen ein bis drei Kapselnmit etwas Flüssigkeit zu jeder Mahlzeit. Die Einnahmemenge kann beiBedarf (z.B. bei Speisen mit hohem Restrisiko, dass sie Glutenenthalten könnten) auf bis zu 25 Kapseln pro Tag erhöht werden.Gluten STOP Dr. Wolz ist dazu bestimmt, den Abbau von Gluten in einerglutenarmen Ernährung zu unterstützen und soll weder eine glutenarmeErnährung ersetzen noch eine Zöliakie verhindern oder behandeln. EinePackung mit 60 Kapseln (PZN 13946747) kostet EUR 14,90 und ist inApotheken und Reformhäusern oder im Dr. Wolz Online-Shop unterwww.wolz.de erhältlich. Das Präparat ist frei von Gelatine, Gluten,Lactose, Fructose und Farbstoffen.Einen Erklärfilm zu dem Produkt finden Sie hier.https://www.youtube.com/watch?v=UY0QZhIZBek&t=2s