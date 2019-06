Neu: Dynata Marketplace: Automatisierter Zugang zu den Dynata First Party Panels und den Panels anderer Anbieter

Mit dem Dynata Marketplace erhalten Kunden jetzt direkten Zugangzu den Dynata Panels und zu den Panels anderer Anbieter über eineautomatisierte PlattformDallas (ots/PRNewswire) - Dynata, ein weltweit führender Anbietervon First-Party-Daten und Datendienstleistungen, stellt mit DynataMarketplace eine neue automatisierte und integrierteMarktforschungsplattform für Daten beliebiger Anbieter vor. MitDynata Marketplace können die Dynata Panelisten nahtlos mit denenanderer Anbieter für internationale Marktforschungstudienzusammengeführt werden.Dynata-CEO Gary S. Laben erläutert: "Erstmals erhalten Unternehmenjetzt einfacheren Zugang zu unseren eigenen First-Party-Daten unddenen anderer Datenlieferanten ihrer Wahl in einem System. Für unsereKunden vereinfacht der Dynata Marketplace ihren Alltag, senkt derenKosten und nimmt dem operativen Betrieb die Komplexität. Gleichzeitighaben sie mit dieser zentralen Datenplattform die intuitiveKontrolle über ihre Projekte."Marketplace ist die einzige automatisierte Mehranbieter-Plattformmit direktem Zugang zu den branchenführendenFirst-Party-Datenbeständen von Dynata, die sich aus Opt-in-Daten vonüber 60 Millionen Verbrauchern weltweit speisen. Die Plattform bietetzudem eine im Vergleich zu anderen Programmatic Insights-Systemeneinzigartige Anpassbarkeit. Kunden können mit Dynata Marketplaceihren eigenen Marktplatz aus bevorzugten Datenlieferantenzusammenstellen und müssen diese nicht aus einer vorgegebenen Listeauswählen."Kunden, die gerne mit Dynata arbeiten und außerdem Umfragedatenaus mehreren Quellen beziehen möchten, haben ganz klar den Wunschnach einem einfachen, einheitlichen Zugangspunkt auf die Daten vonDynata und anderer Lieferanten geäußert", erklärt EVP of ProductDevelopment, Tiama Hanson-Drury, und führt fort: "Deshalb haben wireinen privaten Marktplatz mit den gewünschten Funktionen auf einerzentralen Plattform entwickelt, die allen derzeit verfügbarenAlternativen überlegen ist."Dynata Marketplace ist über die automatisierteMarktforschungsplattform Samplify von Dynata verfügbar, eineskalierbare Lösung, die zentral Zugang zu Forschungsstudien weltweitbietet. Mit ihr haben Marktforscher rund um die Uhr Zugriff aufForschungsdaten und ein umfassendes Toolset für Umfrageskripting,Targeting und Auswahl, Datenvisualisierung und Analyse. In punctoServicebereitstellung haben Kunden drei Wahlmöglichkeiten:- Self-Service über das sichere Portal von Samplify, bei dem Kundensich anmelden und den privaten Marktplatz in Eigenregie oder inZusammenarbeit mit dem Supportteam von Dynata nutzen können- Programmatische Lösung, die vollständig in die eigenen Systemeintegriert und per API implementiert wird- Vollständig verwalteter Service mit beratender Unterstützung durchdas erfahrene Team von DynataÜber DynataDynata zählt zu den weltweit führenden Anbietern vonFirst-Party-Daten, die von Verbrauchern und Unternehmensfachkräftenbereitgestellt werden. Mit einer globalen Reichweite von mehr als 60Millionen Personen und einer umfangreichen Datenbank vonindividuellen, bei Umfragen erhobenen Profilmerkmalen ist Dynata dieultimative Anlaufstelle für präzise, vertrauenswürdigeQualitätsdaten. Rund um sein Kernangebot von First-Party-Daten hatdas Unternehmen innovative Dienstleistungen und Lösungen entwickelt,die die Stimme des Kunden in das gesamte Marketingspektrumeinbringen, von der Forschung bis zu Marketing und Werbung. Dynatabetreut annähernd 6.000 Marktforschungsagenturen, Medien- undWerbeagenturen, Beratungs- und Investmentfirmen, Unternehmen aus demGesundheitswesen und Firmenkunden in Nord- und Südamerika, Europasowie der Region Asien-Pazifik. Weitere Informationen aufwww.dynata.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808175/Dynata_Logo.jpgPressekontakt:Kelaine BladesKelaine.blades@dynata.comOriginal-Content von: Dynata, übermittelt durch news aktuell