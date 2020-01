Neu: Digitales Messen - berührungslos, schnell, präzise. Berührungslos Kompressionsstrümpfe anmessen (FOTO)

Bayreuth (ots) - Schwere Beine, Besenreiser, Krampfadern? Bei Venenleiden sindmedizinische Kompressionsstrümpfe die Basistherapie. Damit fühlen sich die Beineleichter und entspannter an. Es ist wichtig, dass die Kompressionsstrümpfe wieeine zweite Haut sitzen, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Dafür werdenVenenpatienten im Fachhandel sorgfältig vermessen. Mit medi vision gibt es jetztein berührungsloses digitales Messtool für das passgenaue Anmessenrundgestrickter Kompressionstrümpfe.Die Digitalisierung ist längst im medizinischen Fachhandel angekommen. TschüssMaßband und Maßblock: Jetzt wird immer häufiger zum Tablet gegriffen, um dieKompressionsstrümpfe perfekt anzumessen.Innovativ und digital: Mit medi vision können in weniger als fünf Minuten dieneuen Kompressionsstrümpfe angemessen und bestellt werden. medi vision bietetden besonderen Service: Für Patienten, die nicht in den medizinischen Fachhandelkommen können, ist das digitale Messen auch zu Hause möglich.medi vision - so funktioniert esDas Messsystem medi vision kombiniert ein Tablet mit einer 3D-Kamera undspeziell entwickelten Software. Bei dem digitalen Messverfahren werden die Beinemit der Kamera gescannt. Es entsteht ein exaktes 3D-Modell mit allen relevantenMaßen für die rundgestrickte Kompressionsversorgung - berührungslos, diskret undbesonders komfortabel. Anschließend wählen das Fachpersonal und der Patientgemeinsam am Tablet die weiteren Details wie Farbe und Fußvarianten aus. Danngeht die Bestellung in Echtzeit direkt raus.Weitere Informationen rund um die Beingesundheit und das digitale Messsystemmedi vision gibt es im Internet unter www.medi.de und www.medi.biz/medi-vision.Surftipp: www.medi.de/haendlersuche mit teilnehmenden Händlern. Im mediVerbraucherservice unter Telefon 0921 912-750 können kostenlose Ratgeber zumThema Venengesundheit und medizinische Kompressionsstrümpfe angefordert werden(Download unter www.medi.de/infomaterial).medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund2.700 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen.Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge immedizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartigesKörpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. DieLeistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe,adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen.Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologieauch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundsteinfür das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt.Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel undliefert mit einem Netzwerk aus Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen inüber 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deMelissa HobbsLeitung Unternehmenskommunikation MedicalUnternehmenssprecherinTelefon: +49 921 912-1393E-Mail: m.hobbs@medi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/23931/4490458OTS: medi GmbH & Co. KGOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell