Neu: Cranberry D-Mannose von Pure Encapsulations®

Das neue Cranberry D-Mannose Pulver von Pure Encapsulations® vereint Cranberry-Fruchtextrakt mit D-Mannose sowie Vitamin C und Zink. Das Produkt zeichnet sich besonders durch seine Qualität aus - Cranberry D-Mannose ist gänzlich frei von Süßungsmitteln sowie zugesetzten Aromen.Cranberry D-Mannose: schnelle Lösung zum TrinkenMit Cranberry D-Mannose bietet Pure Encapsulations® ein neues Produkt, das Cranberry-Fruchtextrakt und D-Mannose mit Vitamin C und Zink kombiniert. Das Produkt zeichnet sich am Markt besonders durch den Verzicht auf Süßungsmittel und zugesetzten Aromen aus. Dennoch ist es angenehm im Geschmack - dank der Kombination aus dem leicht bitter bis angenehm süß-säuerlichen Cranberry-Fruchtextrakt und der natürlichen Süße der D-Mannose. Die enthaltenen Cranberrys sind zudem reich an wertvollen Pflanzenstoffen wie Flavonoiden. Eine Tagesportion Cranberry D-Mannose entspricht dabei 25g frischer Cranberrys. Dadurch ist das Produkt auch für Frauen geeignet, die Wert auf möglichst naturbelassene Lebensmittel legen. Das Pulver wird morgens und abends in einem Glas Wasser aufgelöst und gleich getrunken.Cranberry D-Mannose im Überblick- Cranberry D-Mannose von Pure Encapsulations® kombiniert Cranberry-Extrakt mit den Antioxidanzien Vitamin C und Zink. - Frei von Süßungsmitteln, Farbstoffen und zugesetzten Aromen - Verzehrempfehlung: Tag 1-3: morgens und abends je 2 Messlöffel (á 1,85 g) in einem Glas Wasser (250 ml) auflösen und sofort trinken. Ab Tag 4: abends 2 Messlöffel anwendenÜber Pure Encapsulations®Pure Encapsulations® erzeugt seit rund 30 Jahren hochwertige Reinsubstanzen und gilt damit als das Original bei puren Mikronährstoffen. Das umfassende Sortiment aus wissenschaftlich fundierten Nährstoffpräparaten zeichnet sich durch ideale Bioverfügbarkeit und maximale Verträglichkeit aus - frei von unnötigen Zusatz- und Konservierungsstoffen. Dank der hypoallergenen Herstellung sind die Produkte auch für sensible Menschen, Allergiker und Personen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr gut geeignet.Mehr Informationen unter: http://www.purecaps.net/qualität