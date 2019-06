Neu bei CHECK24: Versicherungsvergleich für E-Scooter

München (ots) -- Das müssen Verbraucher wissen: Versicherungspflicht,Radwegnutzung, maximal 20 km/h- Versicherungsschutz für elektrische Tretroller bereits ab 21,80Euro- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen rund um dieKfz-VersicherungE-Scooter erobern seit dem 15. Juni die deutschen Straßen. DieBesitzer können aber nicht einfach losflitzen: Die elektrischenTretroller gelten als Kraftfahrzeuge, daher müssen Halter für sieeine eigene Haftpflichtversicherung abschließen. Bei CHECK24 findenVerbraucher im neuen Vergleich für E-Scooter-Versicherungen eineentsprechende Police."Elektro-Scooter sind eine tolle Ergänzung zum Nahverkehr. Mitihnen legen Fahrer den letzten Kilometer, z. B. zum Arbeitsplatz oderzur U-Bahn-Station bequem zurück", sagt Dr. Tobias Stuber,Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Die meisten Modellesind klappbar und daher einfach und kostenlos in öffentlichenVerkehrsmitteln zu transportieren."Versicherungspflicht, Höchstgeschwindigkeit, Fahrwege - das müssenVerbraucher beachtenElektro-Scooter sind versicherungspflichtig. DieVersicherungsplakette wird als Aufkleber am Fahrzeug befestigt,möglichst unterhalb der Schlussleuchte. Die Höchstgeschwindigkeit derRoller ist auf 20 km/h beschränkt. Fahren darf jeder ab 14 Jahren undzwar auf Radwegen und Radfahrstreifen. Sind keine vorhanden, muss aufdie Straße ausgewichen werden, Gehwege sind tabu. ZurPflichtausstattung der E-Scooter gehören eine Halte- oder Lenkstange,zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen und einehelltönende Klingel. Beim Licht sind Scheinwerfer, Seitenreflektoren,Rückstrahler und eine Schlussleuchte vorgeschrieben.Versicherungsschutz für E-Scooter ab 21,80 EuroEine Haftpflichtversicherung für E-Scooter mit 100 Mio. EuroDeckungssumme und europaweitem Schutz erhalten Halter bereits ab21,80 Euro. Das Kennzeichen wird nach Abschluss der Versicherungkostenlos nach Hause geliefert.300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer E-Scooter-Versicherung haben, erhaltenbei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratungper Telefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell