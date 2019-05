Neu: Ballaststoff für Babys und Schwangere / Dr. Wolz bringt spezielles Synbiotikum für Babys auf den Markt

Geisenheim/Rheingau (ots) - Wer viele Ballaststoffe isst,verringert das Risiko für zahlreiche Probleme, die durch dieErnährung mit ausgelöst werden wie Adipositas oder Bluthochdruck, sodie Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE).Babys erhalten ihre Ballaststoffe über die in der Muttermilchenthaltenen Galactooligosaccharide (GOS). Doch was ist mit Babys, dienur kurz oder gar nicht gestillt wurden? Für diese Babys als auch fürSchwangere hat der Probiotika-Spezialist Dr. Wolz mit Curabiom® Babyjetzt eine Rezeptur aus muttermilchähnlichen GOS und speziellausgewählten Stämmen von Milchsäurebakterien entwickelt.Galactooligosaccharide (GOS) sind Ballaststoffe, die ausMehrfachzucker bestehen und sich positiv auf die Darmflora auswirken,weil sie unverdaut in den Dickdarm gelangen und dort von denDarmbakterien als Futter verwendet werden. WissenschaftlicheUntersuchungen haben gezeigt, dass sich bei nicht gestilltenSäuglingen eine gesunde, durch Bifidusbakterien und Lactobacillenbestimmte Darmflora bildet, wenn die Babys eine Säuglingsnahrung mitGOS erhielten. Die GOS sind den Milch-Oligosacchariden, die in derMuttermilch vorkommen, ähnlicher als die pflanzlichenFructooligosaccharide (FOS), die in der Muttermilch überhaupt nichtvorkommen.Ballaststoff und Milchsäurebakterien speziell für Babys undSchwangere Auch die Verabreichung von Milchsäurebakterien kann fürBabys sinnvoll sein - besonders dann wenn sie nicht gestillt werdenund/oder durch Kaiserschnitt zur Welt kamen. Auch Schwangereprofitieren davon. Die Auswahl der drei speziellen Stämme vonMilchsäurebakterien in Curabiom® Baby (Bifidobacterium infantis,Lacto bacillus acidophilus und Lactobacillus rhamnosus) erfolgte aufBasis aktueller Studien. Es handelt sich um natürlicheMilchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden.Curabiom® Baby ist ein Pulver, das in Flüssigkeiten eingerührtwird (keine heißen!). Babys bis sechs Monaten sollte täglich einMesslöffel (0,9 g), Babys ab sechs Monaten zwei Mal täglich einMesslöffel (1,8 g) gegeben werden. Schwangere nehmen zwei Mal täglichzwei Messlöffel (1,8 g). Eine Packung mit 54 g Pulver (PZN 15397486)kostet EUR 17,90 und ist in Apotheken und Reformhäusern oder im Dr.Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Das Präparat istglutenfrei und frei von Gelatine, Lactose und Farbstoffen.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickeltund produziert seit 50 Jahren hochwirksame Präparate zurNahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht aufjahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativerTechnologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungenbelegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen,nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung,das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientiertenÄrzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickeltwird.Weitere Informationen unter www.wolz.de und https://bit.ly/2HvWOrDKontakt:Dr. Wolz GmbHMarienthaler Str. 365366 GeisenheimTel.: 06722 - 56100Fax: 06722 - 561020E-Mail: info@wolz.dewww.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuell