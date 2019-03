Neu: Arla Skyr Frucht & Kerne - die besondere Zwischenmahlzeit mit extra 'Biss' (FOTO)

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) -Mit dem neuen Arla Skyr Frucht & Kerne schreibt die europäischeMolkereigenossenschaft Arla Foods die einzigartige Erfolgsgeschichteder Marke Arla Skyr fort. Mit dem neuen Produkt, das ab Mai in denbeiden Sorten Pfirsich-Himbeere und Rote Früchte im Handel erhältlichist, wird der Original Arla Skyr in Kombination mit innovativenZutaten zu einer Zwischenmahlzeit mit extra "Biss". Arla Skyr bedientdamit einmal mehr den Wunsch der Verbraucher nach proteinreichenProdukten mit weniger Zucker(1).Der praktische Snack vereint den Original Arla Skyr mitBuchweizen, Sonnenblumenkernen sowie Mohn und unterlegt ihn mitleckeren Früchten. Das Besondere: Die Kerne bleiben auch im cremigenSkyr bissfest und weichen nicht auf. Im Vergleich zu anderen süßenFrischkäsezubereitungen mit Cerealien enthält Arla Skyr Frucht &Kerne mindestens 40 Prozent weniger Zucker(1) und sorgt durch dieVerwendung der innovativen Zutaten für ein fruchtig-frisches undknackiges Geschmackserlebnis. Perfekt für Momente zwischen zweiMahlzeiten - wenn der Hunger einen überkommt und man einfach nichtmehr warten kann. Denn der neue Arla Skyr Frucht & Kerne ist nichtnur - wie auch das bestehende Arla Skyr Produktportfolio - natürlichreich an Protein, sondern zeichnet sich zudem durch den extra 'Biss'aus."Mit der Einführung von Arla Skyr im Juni 2015 haben wir echtePionierarbeit geleistet und ein neues Segment im Kühlregal etabliert.An diesen Erfolg wollen wir nun anknüpfen. Als Nr. 1 bei QuarkMarkenprodukten setzen wir mit Arla Skyr Frucht & Kerne neue Impulseund wollen das Kategoriewachstum weiter vorantreiben", betont ArlaDeutschland Chef Markus Mühleisen.Fakten zum neuen Arla Skyr Frucht & Kerne- Markteinfühung: Mai 2019- Produkt: Original Arla Skyr gemischt mit Buchweizen,Sonnenblumenkernen und Mohn unterlegt mit Früchten- Sorten: Himbeere-Pfirsich und Rote Früchte- Produktgröße: 195g-Becher(1) Im Vergleich zu anderen Dessertalternativen mit Cerealienenthält Arla Skyr Frucht & Kerne Rote Früchte mindestens 40 Prozentweniger Zucker und Arla Skyr Frucht & Kerne Pfirsich-Himbeeremindestens 50 Prozent weniger Zucker.Pressekontakt:Arla Foods Deutschland:Annika Albrecht, Corporate Communications ManagerWahlerstr. 2, 40472 DüsseldorfTel.: +49 (0) 152 / 54647960, E-Mail: presse@arlafoods.comOriginal-Content von: Arla Foods Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell