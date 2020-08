Neu bei Adresskontor: B2B Firmenadressen Europaweit

Ratingen (ots) - Adressen kaufen bei Adresskontor für die DACH Region ist dank des Online Shops schon sehr einfach.Jetzt setzt das Unternehmen neue Masstäbe, indem Daten aus dem ganzen europäischen Raum über den Shop zum Sofort-Download angeboten werden.Der persönliche Support bei individuellen Anforderungen bleibt erhalten, und wurde noch durch zusätzliches Personal aufgestockt."Die Corona Umstände haben für viele Unternehmen neue Chancen aufgetan, wo schnelles und effizientes Handeln notwendig ist, auch am Wochenende und nach Büroschluss", so Werner Noisternigg, CEO von AdresskontorWaren vor Corona die Märkte noch sehr unterschiedlich, sei es vom Anforderungsprofil, landesweite Unterschiede etc, haben sich diese Merkmale nun angenähert.In Deutschland sind die Kundenwünsche nun fast ident wie in Schweden oder Kroatien.Adresskontor ist von vornherein spezialisiert auf ein hohes Service-Level im Adresshandel, und kann diese Stärke nun noch stärker in der Internationalisierung ausspielen.Durch Vernetzung in ganz Europa hat Adresskontor Zugriff auf Natives in zahlreichen Ländern, die Kundenwünsche lokal umsetzen können.Adressrecherche bzw Branchenzuordnung funktioniert in Deutschland anders wie beispielsweise in Italien.Durch schlanke Strukturen kann Adresskontor wie gewohnt die günstigsten Preise realisieren, und Grosskunden sowie Mehrfach-Käufern mit interessanten Rabatt-Staffelungen entgegenkommen.Pressekontakt:Adresskontor GmbHNoisternigg Werner / Jens MenzenbachStandort DeutschlandHandelsregister Adresskontor GmbHAm Höfel 140885 RatingenDeutschland+49 171 1876 1813 ( für Deutschland )+43 664 594 8383 (für Österreich )Email: support@firmenliste.netWeb: https://www.firmenliste.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146863/4668641OTS: Adresskontor GmbHOriginal-Content von: Adresskontor GmbH, übermittelt durch news aktuell