Neu im ARD-Sport: Thomas Broich und Christoph Metzelder ab sofort Fußball-Experten im Ersten

München (ots) - Thomas Broich und Christoph Metzelder sindzukünftig die Fußball-Experten im Ersten. Ab sofort werden sieabwechselnd im Rahmen der Live-Übertragungen von Fußballspielen zumEinsatz kommen und das Geschehen auf dem Platz analysieren undeinordnen. Beide können sowohl als Gesprächsgast beim Moderator vorOrt sein, aber auch als Co-Kommentator bei den Livespielen eingesetztwerden.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky ist mit der Besetzunghochzufrieden: "Mit Christoph Metzelder und Thomas Broich haben wirzwei sympathische, kluge und unterhaltsame Fußball-Experten biseinschließlich der UEFA EURO 2020 für uns gewinnen können. Beidehaben in der Vergangenheit im Ersten schon bewiesen, dass sie sowohlvor der Kamera als auch am Mikro eine große Bereicherung für unserProgramm sind."Die ARD-Fußball-Experten waren auch selbst als Spieler sehrerfolgreich. Christoph Metzelder spielte in seiner aktiven Zeit unteranderem bei Borussia Dortmund (Meister 2002), Real Madrid (Meister2008) und dem FC Schalke 04 (DFB-Pokal-Sieger 2011). Von 2001 bis2008 war er außerdem Spieler der deutschen A-Nationalmannschaft undwurde mit dieser Vize-Welt- und Europameister.Die Stationen von Thomas Broich in der Fußball-Bundesliga warenBorussia Mönchengladbach, der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg,bevor er sich 2010 entschloss, in die A-League nach Australien zuwechseln. Hier wurde er mit Brisbane Roar mehrmals australischerMeister und zweimal als wichtigster Spieler der Liga ausgezeichnet.Christoph Metzelder: "Seit einigen Jahren darf ich das Geschehenim Profifußball als Fußball-Experte begleiten. Die neue Aufgabe lässtsich sehr gut mit meinem Engagement beim TuS Haltern am See und demFußball-Lehrer-Lehrgang, den ich gerade absolviere, verbinden. ImARD-Team habe ich mich außerdem schon bei derBundesliga-Liveübertragung des Revierderbys im April sehr wohlgefühlt und freue mich, dass wir diese Zusammenarbeit nun bis zurFußball-Europameisterschaft fortsetzen."Thomas Broich: "Die U21-EM, die ich im Ersten in diesem Jahrbereits als Co-Kommentator begleitet habe, war eine tolle Erfahrungfür mich. Mit von der Partie zu sein und gleichzeitig dieGeschehnisse auf dem Platz aus der Distanz zu analysieren, ist dieperfekte Mischung für mich."Thomas Broich hatte seinen ersten Einsatz im Ersten bereits alsExperte und Co-Kommentator am vergangenen Montagabend im Rahmen derLive-Übertragung der DFB-Pokal-Begegnung Energie Cottbus - FC BayernMünchen. Christoph Metzelder zieht am kommenden Sonntag bei deroffiziellen DFB-Pokal-Auslosung im Fußball-Museum in Dortmund dieLose zur 2. Hauptrunde. Die nächsten Fußball-Livespiele im Erstensind im Oktober ein Spiel in der 2. Runde des Pokals sowie zweiSpiele im DFB-Pokal-Achtelfinale im Februar 2020.