Neu: AIRWAVES KOFFEIN / Dein Koffein-Kick* zum Kauen (FOTO)

Berlin (ots) -Du fühlst Dich unkonzentriert? Ein Fall für den neuenKoffein-Kaugummi von AIRWAVES®. Das in ihm enthaltene Koffein hilftdie Aufmerksamkeit zu verbessern. Der handliche Kaugummi istpraktisch für unterwegs, zuckerfrei und genau das Richtige fürzwischendurch, egal, ob bei der Arbeit, beim Lernen, unterwegs.Alle AIRWAVES®-Produkte stehen für einen besonderen Frischekick.Der Neue im Team geht noch einen Schritt weiter: Zwei AIRWAVES®KOFFEIN Dragees enthalten in etwa so viel Koffein wie eine TasseKaffee**. Jeder Kaugummi ist zuckerfrei, ermöglicht eine einfacheKontrolle der Koffeinmenge, und passt in jede Hosentasche. Übrigensschmeckt der coole Gum nicht etwa nach Kaffee, sondern nach Minzeoder Frucht.AIRWAVES® KOFFEIN: dein Koffein-Kick* zum Kauen.* Koffein hilft die Aufmerksamkeit zu verbessern.**Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nichtempfohlen (1596 mg/100 g). 2 Dragees = 75mg Koffein. Pro Tag ausallen Quellen nicht mehr als 400 mg Koffein aufnehmen(Schwangere/Stillende: 200 mg).© Mars WrigleyProduktinfo: AIRWAVES® KOFFEIN gibt es in den GeschmacksrichtungenMinz und Fruchtgummi, jeweils als Einzelpackung mit 8 Dragees.Weitere Informationen sind erhältlich auf www.mars.de. Folge uns auf:twitter.com/MarsDeutschland, facebook.com/mars, youtube.com/mars.