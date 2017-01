Leipzig (ots) - Am Dienstag, 24. Januar 2017, steht FelixSeibert-Daiker erstmals als Moderator für das ARD-Politmagazin "FAKT"vor der Kamera. In seiner ersten "FAKT"-Sendung geht es unter anderemdarum, warum die Flüchtlingshilfe der EU nicht bei denSchutzsuchenden in Griechenland ankommt - zu sehen ab 21.45 Uhr imErsten."'FAKT' zu moderieren ist eine aufregende Aufgabe. Wir werdenexperimentierfreudig sein und dabei dennoch immer spannenden,investigativen Journalismus bieten. Und das nicht nur im TV. Auch inden sozialen Medien werde ich verstärkt mit den 'FAKT'-Geschichtenpräsent sein", freut sich der 34-Jährige auf seine neue Tätigkeit.Die erste "FAKT"-Sendung mit Felix Seibert-Daiker fragt unteranderem, warum die Hilfe der EU nicht bei den Flüchtlingen inGriechenland ankommt. Außerdem hat das "FAKT"-Team im Vorfeld desGedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus mitHolocaustüberlebenden in Israel gesprochen und gefragt, wie sie aufdas heutige Deutschland blicken. Des Weiteren werden in einem Beitragdie massiv gestiegenen Angriffe auf Flüchtlingskinder thematisiert."Ich habe in der 'FAKT'-Redaktion sehr engagierte Kolleginnen undKollegen kennengelernt, und ich freue mich nun darauf, am Dienstagerstmals die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren zu dürfen. Diejüngste Attacke auf unser Team in Erfurt wird dabei natürlich auchinhaltlich in meiner ersten Ausgabe eine Rolle spielen", so FelixSeibert-Daiker.Felix Seibert-Daiker wurde am 4. Dezember 1982 in Bad Mergentheimin Baden-Württemberg geboren, studierte Journalistik undMedienmanagement in Magdeburg und startete seine Karriere 2008 alsHörfunkjournalist beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Seit 2012moderiert er das KiKA-Wissenschaftsmagazin "Erde an Zukunft", dem erauch weiterhin treu bleiben wird."FAKT" ist das einzige in Ostdeutschland produzierteTV-Politmagazin und wird alle drei Wochen immer dienstags um 21.45Uhr im Ersten ausgestrahlt.www.mdr.de/faktFotos von Felix Seibert-Daiker stehen Ihnen honorarfrei unterwww.ard-foto.de zur Verfügung.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell