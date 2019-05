Neu: 100% erfolgsabhängige Optimierung von Smart Buildings

Bielefeld (ots) - Ab sofort können Gebäudeeigentümer und-betreiber mit synavision Partner beim Projekt "Einsparzähler"werden: Auf rein digitaler Grundlage analysiert synavision denGebäudebetrieb und schlägt Maßnahmen zur Optimierung vor. FürGebäudeeigentümer entstehen keine Vorabkosten. Erst wennKostenreduzierungen tatsächlich nachgewiesen sind, werden dieEinsparungen zwischen Eigentümer und synavision geteilt."Für die Partner entstehen keine Kosten für die Identifizierungdes Einsparpotenzials oder die Entwicklung vonOptimierungsempfehlungen", erklärt Stefan Hindrichs, Geschäftsführerder synavision GmbH, das neue Projekt. "Unser Fokus liegt aufgünstigen oder sogar kostenlosen Maßnahmen insbesondere im Bereichder Gebäudeautomation, die durch den Einsatz unserer intelligentenSoftware identifiziert werden. Die Entscheidung über die Umsetzungtreffen selbstverständlich die teilnehmenden Partner selbst."Im Mittelpunkt des Projekts stehen größere und komplexere Gebäudewie Hochschulen, Hotels, Einzelhandel, Büroimmobilien, Krankenhäuserund größere kommunale Bauwerke. "Wir haben einen Weg gefunden, mitunserer Software künstliche Intelligenz bei Gebäuden so einzusetzen,dass wir Optimierungspotenziale allein auf der Grundlage dervorhandenen Dokumentation und Daten der Gebäudeautomationidentifizieren können", erläutert Hindrichs. Das ermöglicht eineBearbeitung mit minimalem Aufwand für die Kunden, wenig Bürokratieund schnellen Erfolg.Interessierte Gebäudeeigentümer und/oder -Betreiber können sichunter www.synavision.de informieren und unverbindlich für dieTeilnahme anmelden. Da das Projekt nur für einen begrenzten Zeitraumvom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördertwird, gilt das "First-come-first-serve"-Prinzip. Das heißt, werzuerst anfragt, kann mit höherer Wahrscheinlichkeit die Vorteile desProjekts nutzen, als spätere Interessenten.Das Förderprogramm "Pilotprogramm Einsparzähler" des BMWi fördertumso mehr, je mehr Energie eingespart wird. Genauere Informationenzum Programm gibt es unter http://ots.de/W45MWI.Die synavision GmbH entwickelt digitale Lösungen zumQualitätsmanagement für die Baubranche. synavision bietet als erstesUnternehmen weltweit Software für Bauherren, Ingenieurbüros undBetreiber an, mit der ein technisches Monitoring für dieGebäudetechnik von der Planung bis zum Betrieb in digitaler Formumgesetzt werden kann. Kunden von synavision sparen mit derinnovativen Software jährlich bis zu 30 Prozent der Energiekostenein.Presse-Ansprechpartner:synavision GmbHMichael SchwartzKrieler Str. 2150935 KölnTel.: 0221 95794980E-Mail: schwartz@synavision.deOriginal-Content von: synavision GmbH, übermittelt durch news aktuell