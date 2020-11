Netzwerkstörung sorgt in ganz Syrien für Stromausfall

DAMASKUS (dpa-AFX) - Wegen einer Netzwerkstörung ist in Syrien landesweit der Strom ausgefallen.



Elektrizitätsminister Ghassan al-Samil sagte am Freitag im Staatsfernsehen, es werde an der Wiederherstellung der Stromversorgung aller Kraftwerke gearbeitet. Der Strom solle nach und nach in allen Provinzen wieder fließen.

In dem Bürgerkriegsland kommt es regelmäßig zu Stromausfällen. Wegen einer schweren Wirtschaftskrise und internationaler Sanktionen herrscht Treibstoffmangel. Die meisten Ölfelder sowie eine für die Stromerzeugung wichtige Talsperre am Fluss Euphrat werden von kurdisch-dominierten Kräften kontrolliert.

Kraftwerke in den von der Regierung beherrschten Gebieten erzeugen Strom mit Gas. Die Strom-Infrastruktur wird immer wieder Ziel von Angriffen in Syrien. So wurden bereits mehrere Male Gaspipelines in Gebieten unter Regierungskontrolle attackiert./cir/DP/jha