Netzwerke: Wir verzichten - aber nicht auf gute Kontakte

Düsseldorf (ots) - Ab dem Aschermittwoch heißt es für viele Menschen: Verzicht /Kontakte und Netzwerke trotzdem aufbauen, nutzen und genießen zum Beispiel am18. und 19. März 2020 in Düsseldorf auf der "Flotte!"Heute am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit für Christen, die Zeit desVerzichts und der Besinnung. Die nimmt im Christentum seit Jahrhunderten einezentrale Rolle in der Vorbereitung auf die beiden wichtigsten Feste Ostern undWeihnachten ein. Besonders die 40 Tage vor dem Osterfest sind für viele Menschenimmer noch eine Zeit des Verzichts und auch auf "Flotte! Der Branchentreff"zeigt sich, dass weniger manchmal mehr sein kann...Die Fastenzeit bietet sich für viele Menschen an, einmal auf alltäglichgewordene Dinge zu verzichten. Die freiwillige asketische Übung kannsinnstiftend sein. Besonders häufig werden die guten Vorsätze bei der Ernährungumgesetzt. Der eine fastet Süßigkeiten, der andere verzichtet auf Alkohol undwieder andere reduzieren den Fleischkonsum. Doch keine Angst, Besucher von"Flotte! Der Branchentreff" müssen ihre guten Vorsätze nicht über Bord werfen,denn in diesem Jahr gibt es beispielsweise auch ein rein vegetarisches sowie einveganes Essensangebot. Damit reagieren die Veranstalter auf die steigendenBesucherzahlen und einer wachsenden Nachfrage an einem guten vegetarischenbeziehungsweise veganen Angebot. Übrigens wird auch im Islam und dem Judentumgefastet und auf Lebensmittel verzichtet. Im muslimischen Ramadan wirdbeispielsweise nur nach dem Untergang der Sonne gegessen.Die Wachstumszahlen der ersten Branchenmesse des Jahres begründen auch dieVergrößerung der Netzwerk- und Cateringarea, damit der dortige Aufenthalt stetsangenehm bleibt. Eine positive Entwicklung bei den aktuellen Voranmeldezahlenhat die Messeplaner dazu bewogen, die Netzwerk- und Cateringarea auf die höherenBesucherzahlen zu rüsten und diese großzügiger zu gestalten. Mit fast 3.100Quadratmeter bietet sie beste Voraussetzungen für komfortable und erfolgreicheNetzwerkgespräche tagsüber und auch am Abend des 18. März während der großenNetzwerk-Abendveranstaltung. Wichtig ist dabei vor allem die Qualität derKontakte auf der Messe. Schon in den letzten Jahren zeichnete sich die Leitmesseder Branche dadurch aus, sowohl Fuhrparkleiter großer als auch kleiner Flottengleichermaßen anzusprechen. Das All-inclusive-Paket mit Full-Service-Catering,der Abendveranstaltung, dem Fachprogramm sowie einem Shuttle-Service kommt gutan bei allen Besuchern, vor allem wegen folgender Vorteile: JeglicheCompliance-Problematiken entfallen, weil niemand einladen muss oder eingeladenwerden soll, darf oder eben auch nicht darf. So kann am Ende jeder selbstentscheiden wie viel Verzicht gut für ihn ist.Das Credo "Weniger ist mehr" spiegelt sich auch noch in einem weiteren Trendunserer Zeit wider: Der Elektromobilität. Nicht umsonst ist einer derThemenschwerpunkte des Fachprogramms an beiden Messetagen eben jeneakkubetriebene Mobilität, die den CO2-Ausstoß verringern und die Fortbewegungverbessern soll. Dabei helfen längst nicht nur Elektroautos, sondern auchE-Bikes und Lastenfahrräder. Das Spektrum der Unternehmensmobilität wächst undmit ihr die Vielfalt der Aussteller auf "Flotte! Der Branchentreff"."Die Unternehmensmobilität wird immer grüner. Wir gehen diesen Trend ein Stückmit und sind bereit für die Herausforderungen von Morgen", sagtFlottenmanagement-Chefredakteur Ralph Wuttke und Projektleiter von "Flotte! DerBranchentreff".