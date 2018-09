'Netzgipfel': Grüne werfen Altmaier Showveranstaltung vor

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Gipfel zum Stromnetzausbau im Bundeswirtschaftsministerium zweifeln die Grünen am Sinn des Treffens von Bund und Ländern.



"Ein Gipfeltreffen jagt bei dieser Bundesregierung das nächste", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der Deutschen Presse-Agentur. "Nach der schönen Inszenierung einer Netzausbaureise von Minister Altmaier droht genau das auch beim Netzgipfel."

Zusammen mit seinen Amtskollegen aus den Ländern will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an diesem Donnerstag in Berlin über den beschleunigten Ausbau der Stromnetze diskutieren, der die Energiewende in Deutschland voranbringen soll. Dazu hatte er bereits einen Aktionsplan vorgelegt, unter anderem zur besseren Auslastung der Netze und für schnellere Genehmigungsverfahren.

Krischer bezeichnet die Vorschläge jedoch als halbherzig. "Abseits der Show gibt es keine substanziellen Vorschläge vom Wirtschaftsminister, die wirklich helfen würden. Überflüssiger Kohle- und Atomstrom blockiert das Netz, aber diese zentrale Frage geht der Minister erst gar nicht an", so der Grünen-Abgeordnete. Was bleibe, sei die Hoffnung, dass die Energieminister der Länder für substanzielle Ergebnisse sorgen.