'Netzgipfel': Altmaier will mit Ländern Netzausbau voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Um den Ausbau der Stromnetze in Deutschland zu beschleunigen, empfängt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag (13.30 Uhr) seine Länderkollegen zu einem sogenannten Netzgipfel.



Sie wollen darüber sprechen, wie die Planung und Genehmigung des Ausbaus vereinfacht werden kann. Dazu hatte Altmaier bereits im August einen Aktionsplan vorgelegt. Der Netzausbau ist wichtig für die Energiewende, da unter anderem Windstrom aus dem Norden in den Süden Deutschland gebracht werden muss. Der Ausbau der Trassen stößt aber auf viele Widerstände, unter anderem wehren sich Anwohner und Naturschützer gegen den geplanten Verlauf der Leitungen./kro/DP/tos