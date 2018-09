Netzausbau: Altmaier will Bündnis mit den Ländern schmieden

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Planungsverfahren für den Bau neuer Stromtrassen erheblich verkürzen.



Er werde "ein Bündnis mit den Ländern schmieden" und ein Gesetz zum beschleunigten Netzausbau vorlegen, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag) vor dem Spitzentreffen mit den Energieministern der Länder an diesem Donnerstag. In dem Gesetz werde es vor allem darum gehen, unnötige Verfahrensschritte abzuschaffen und Bürokratie abzubauen.

Altmaier hatte bereits Mitte August einen Aktionsplan vorgestellt, um den Ausbau der Stromnetze zu beschleunigen. Im Zuge der Energiewende sollen Tausende Kilometer neue Stromleitungen gebaut werden. Der Netzausbau ist notwendig, weil unter anderem Windstrom aus dem Norden in den Süden Deutschlands gebracht werden muss. Der Ausbau der Trassen stößt aber auf viele Widerstände, unter anderem wehren sich Anwohner und Naturschützer gegen den geplanten Verlauf der Leitungen.

Forderungen von Landwirten und Waldbesitzern nach regelmäßigen Zahlungen für die Beeinträchtigung durch Stromleitungen steht Altmaier skeptisch gegenüber. Er sei zwar grundsätzlich gesprächsbereit, sagte er. "Wir müssen aber auch das große Bild im Augen behalten, und dazu gehören die Kosten für die Allgemeinheit." Bei Bürgern wolle er weiter persönlich vor Ort für den Ausbau der Stromnetze werben./wn/DP/zb