Netzallianz will 100 Milliarden Euro in Gigabit-Netz investieren

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesregierung und Wirtschaft wollen bis 2025 insgesamt 100 Milliarden Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland investieren.



Dies ist das Ziel einer Zukunftsoffensive, die die "Netzallianz Digitales Deutschland" am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Damit sollten 2025 in der ganzen Republik Netzgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich möglich sein, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), der im Bundeskabinett auch für die digitale Infrastruktur in Deutschland zuständig ist.

Der Minister betonte jedoch, dass die Netze der Zukunft nicht ausschließlich mit einer großen Bandbreite zu erklären seien. Auch andere Parameter wie Sicherheit und Reaktionsgeschwindigkeit seien entscheidend, sagte Dobrindt. Ein Teil der 100 Milliarden Euro wurde in den vergangenen Jahren bereits von Bund und Telekommunikationsunternehmen in den Netzausbau investiert./wim/DP/stb