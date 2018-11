Das Netz kennt keine Gnade - Hot Influencer-Ikone Kalkofe auch nicht (FOTO)

München (ots) -Facebook mit Söder, musikalische Perlen und Wege zumMultimillionär "Kalkofes Mattscheibe: Das Schlimmste aus demInternet" am 09.11.2018, 20:15 Uhr.Höchste Zeit, dass die Kalk-Shit-Liste für den weltweiten medialenWahnsinn weiter abgearbeitet wird! Viele meinen ja, das lineareFernsehen wäre angeblich out und der wirkliche heiße Scheiß passiertnur noch im Internet. Diese Behauptung hat TELE 5-Influencer OliverKalkofe näher unter die Lupe genommen. Und kommt in "KalkofesMattscheibe: Das Schlimmste aus dem Internet" am Freitag, 09.November, 20:15 Uhr zu dem Schluss: Das Netz ist definitiv derultimative Tummelplatz für ungefilterten Irrsinn, gefährlichesGedankengut und belanglosen Bullshit. Quasi das öffentliche Dixie-Klofür den zerebralen Schädel-Dünnpfiff jeglicher Art!Deshalb hat der Kalkinator die Suchmaschinen angeworfen und istdurch die wahnsinnigen Weiten des WorldWideWeb gesurft - und hat jedeMenge Netz-Müll gefunden: Unter anderem auf der persönlichenFacebook-Seite von Markus Söder, in grauenerregenden Polit-Interviews(z.B. mit Beatrice von Storch über den Klimawandel) odernationalsportlich-rechtsextremer Fußball-Parteien-Werbung. Ebenso vonKalkofe gefunden: Manuel Zuris Transformation seiner Kunden in einen"Lambo" und Trade2Win mit tollen Business-Tipps für die ganz großeKohle ohne Arbeit (und garantiertem Pooooorsche!). Weitere Treffer:Uninteressante Fakten über noch uninteressantere Influencer wieVanessa Mariposa und Erotik-Queen Katja Krasavice. Dazu musikalischePerlen, die fürs Fernsehen einfach viel zu gut sind, wie z.B. diegrößten Hits von "Ich wär so gern ein Schlagerstar" Gerhard Müller,die Zukunft des Rap mit Mördan oder die ergreifende Neuinterpretationvon "The Rose" durch die einköpfige "Kindergesangsgruppe Böblingen".Das Schlimmste aus dem Netz - zum ersten Mal gebündelt imFernsehen! Und der geneigte User winselt um Gnade...Mehr zu Kalkofes Welt unterhttps://www.tele5.de/tv/kalkofes-mattscheibePressekontakt:TELE 5-Pressekontakt:Barbara BublatTELE 5 KommunikationTel. 089 - 649 568 - 171Barbara.bublat@tele5.deTELE 5-Fotoredaktion:Judith HämmelmannTel. 089 - 649 568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell