Netz aus grünen Inseln für mehr Tier- und Pflanzenarten / DBU fördert Biotopverbund für den Artenschutz auf Wiesen und Weiden mit 250.000 Euro

Osnabrück (ots) - "Artenschutz ist komplex. Nur wenn alle Akteurevom Naturschutz über die Landwirtschaft bis zu den Behördenzusammenarbeiten, kann er dauerhaft erfolgreich sein." - Mit diesenWorten unterstreicht der Generalsekretär der Deutschen BundesstiftungUmwelt (DBU), Alexander Bonde, die Bedeutung eines neuen Projekteszum Artenschutz im Grünland. Um Wiesen oder Weiden, die vielen Artenwie Tagfaltern oder Heuschrecken einen Lebensraum bieten, besser zuschützen, will das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen (Ovelgönne)mit der niedersächsischen Landwirtschaftskammer (Oldenburg), der Carlvon Ossietzky Universität Oldenburg und dem NaturschutzbundOldenburger Land (Oldenburg) artenreiche Grünlandflächen erhalten undmit Hilfe von Deichen, Dämmen und Wegrändern so miteinanderverbinden, dass ein Verbund von Grünland entsteht. AlsUntersuchungsräume dienen Flächen in den Landkreisen Wesermarsch,Ammerland und Oldenburg. Die DBU fördert das Projekt fachlich undfinanziell mit 250.000 Euro.Gemeinsam für den Erhalt der ArtenvielfaltDer unvermindert anhaltende Artenrückgang sei wie der Klimawandeleine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, so Bonde. DieArtenvielfalt zu fördern, leiste einen wichtigen Beitrag zurerfolgreichen Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der VereintenNationen. Das gehe nur gemeinsam, und deshalb sei die Zusammenarbeitder einzelnen Partner in diesem Projekt zentral. Mit Vertretern ausNaturschutz - auch die Naturschutzbehörden der Landkreise solleneingebunden werden - Landwirtschaft und Wissenschaft seien dieAkteure beteiligt, die es zu einer langfristigen Sicherung derArtenvielfalt brauche.Einzelne Flächen miteinander verknüpfen und so Austausch fördernDas Bewirtschaften des Bodens habe sich innerhalb des letztenJahrhunderts grundlegend geändert. Einerseits sei durch eineintensivere Landwirtschaft eine bessere Versorgung der Menschen mitLebensmitteln erreicht worden. Andererseits dürfe eine solcheEntwicklung jedoch nicht zu Lasten der Umwelt und der Artenvielfaltgehen. An dieser Stelle setze das Projekt an: "Wir wollen einzelneWiesen und Weiden gezielt so bewirtschaften, dass Lebensraum für mehrTier- und Pflanzenarten entsteht. Mithilfe verbindenderLandschaftselemente wie Deichen, Dämmen oder Wegrändern können wirsolch artenreiche Inseln zu einem Biotopverbund vernetzen", erläutertProjektleiter Dr. Arno Krause vom GrünlandzentrumNiedersachsen/Bremen. So würde ein größerer Lebensraum entstehen, indem sich Pflanzen- und Tierarten viel mehr ausbreiten könnten. Daserhöhe auch den genetischen Austausch und stärke dieÜberlebensmöglichkeiten. "Im Rahmen des Projektes soll auchuntersucht werden, welche Pflanzenarten dabei helfen, dass sich Tierewie Heuschrecken oder Tagfalter über die Korridore hinweg zwischenden einzelnen Flächen bewegen", betont Dr. Reinhard Stock,DBU-Referent für Naturschutz. Der Biotopverbund soll auch nach Endeder Projektlaufzeit Anfang 2021 weiterentwickelt werden, um solangfristig die Lebensvielfalt auf den Grünlandflächen in der Regionzu erhalten.