Netto überzeugt mit größtem Vegan-Sortiment unter Discountern

Maxhütte-Haidhof (ots) - Die Albert Schweitzer Stiftung für unsereMitwelt und die Europäische Vegetarier Union haben NettoMarken-Discount erneut unter die veganfreundlichstenLebensmittelhändler in Deutschland gewählt. Im Discount-Segmentüberzeugte Netto mit dem größten veganen Angebot und liegt damit inder Gesamtbewertung vor den Wettbewerbern Norma, Aldi und Lidl. Miteinem stetig wachsenden veganen Lebensmittelangebot erfüllt Nettonicht nur die steigende Kundennachfrage, sondern setzt auch einZeichen für Umwelt und Natur.Im Rahmen seiner nachhaltigen Sortimentsausrichtung setzt Nettobereits seit vielen Jahren auf rein pflanzliche Lebensmittel undFleischersatzprodukte. Für dieses Engagement wurde derLebensmittelhändler mit der größten Produktauswahl imDiscount-Segment nun bereits zum zweiten Mal in Folge unter dieveganfreundlichsten Supermärkte Deutschlands gewählt. Bei der Größedes veganen Sortiments behauptete sich Netto im Vergleich zu seinendirekten Wettbewerbern als Spitzenreiter. "Wir freuen uns über dieerneute Auszeichnung der Al-bert Schweitzer Stiftung und sind stolz,mit dem größten veganen Angebot Vorreiter im Discount-Segment zusein. Mit den pflanzlichen Alternativen erfüllen wir nicht nur dieWünsche unserer Kunden, sondern schonen auch nachhaltig unsereUmwelt", so Chris-tina Stylianou, Leiterin derUnternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.Veganer, Vegetarier, Flexitarier oder Kunden, die einfach nurgesundheitsbewusst genießen wollen, finden bei Netto neben einemgroßen Obst- und Gemüsesortiment und pflanzlichen Produkten mit einemhohen Bio-Anteil auch eine Reihe veganer Fleisch- undWurstalternativen im Regal. Orientierung beim Einkauf bietet dabeidas Vegan-Siegel der Europäischen Vegetarier Union (VEBU). Das Siegelkennzeichnet zertifizierte vegane Lebensmittel und wird nur unterstrengen Auflagen vergeben. Es garantiert eine umfassende Prüfungaller Zutaten auf tierische Bestandteile und genießt seit Jahreneinen hohen Grad an Vertrauen.Mehrwert für Umwelt und Natur durch bewusste LebensmittelwahlNeben der großen Auswahl an veganen Produkten setzt Netto alseiner der größten Bio-Händler Deutschlands auf Lebensmittel auskontrolliert ökologischer Landwirtschaft in allen Produktsparten -von Obst und Gemüse über Molkereiprodukte, Käse, Wurst, Tiefkühlkost,Konserven bis zu Nudeln, Reis und Tee. Mit der Eigenmarke BioBiobietet Netto seinen wö-chentlich rund 21 Millionen Kunden über 200Lebensmittel, die den Richtlinien der EG-Öko-Verordnung entsprechen -viele darunter ohne Zusatz tierischer Inhaltsstoffe. Die nachhaltigproduzierten Produkte fördern nicht nur eine gesunde Ernährung,sondern tragen auch maß-geblich dazu bei, den ökologischen Fußabdruckvon Netto kontinuierlich zu reduzieren.Nachhaltiges Engagement mit WWFSeit August 2015 treffen Netto-Kunden beim Einkauf außerdem immerhäufiger auf den WWF-Panda: Im Rahmen der Partnerschaft von NettoMarken-Discount und dem WWF Deutschland (World Wide Fund For Nature)tragen immer mehr nachhaltiger erzeugte Produkte desNetto-Eigenmarkensortiments das Logo der Natur- undUmweltschutzorganisation. Gemeinsames Ziel der Partnerschaft ist es,eine steigende Verbraucherzahl für die umweltverträglicherenAlternativen im Regal zu gewinnen. Neben dem Ausbau des nachhaltigenEigenmarkensorti-ments arbeiten Netto und der WWF gemeinsam entlangvon sieben Schwerpunkthemen daran, den eigenen ökologischenFußabdruck weiter zu reduzieren.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.180 Filialen, rund 75.000Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von12,4 Milliarden Euro, zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeitmit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcensowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie anNachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Nebendem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortimentsarbeitet Netto außerdem entlang von sieben Schwerpunkthemen daran,den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmenseines nachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auchdie Spendeninitiative "Deutschland rundet auf". 