Netto setzt auf Mehrweg und verkauft neue Recycling-Tragetasche mit kostenlosem Umtauschrecht (FOTO)

Maxhütte-Haidhof (ots) -Netto Marken-Discount startet ab sofort den nationalen Verkaufeiner nachhaltigen Tragetasche mit Umtauschgarantie: Wenn die Taschenach dauerhafter Nutzung nicht mehr verwendbar ist, können Kunden siein einem Netto-Markt ihrer Wahl kostenlos gegen eine neue Tascheeintauschen. Das Handelsunternehmen setzt sich gemeinsam mit dem WWFseit 2015 für eine nachhaltigere Sortimentsausrichtung ein - hierbeispielt der Themen-Dreiklang Vermeidung, Reduktion sowie Recycling vonKunststoff/Verpackungen eine große Rolle.Der Verkauf der umweltfreundlichen Tragetasche mit Umtauschrechtist im Rahmen eines Pilotprojekts bis Ende 2018 geplant und ist einweiterer, aktiver Schritt von Netto Marken-Discount zurKunststoffreduktion: Ab sofort bieten alle rund 4.200 Netto-Filialendeutschlandweit die neue Permanenttragetasche zum Preis von 79 Centan. Die Tasche besteht zu mindestens 80% aus Recyclingmaterial. DasPartnerschafts-Logo mit dem WWF auf der Mehrwegtasche verdeutlichtKunden beim Einkauf, eine nachhaltigere Einkaufsentscheidunggetroffen zu haben."Mit dem Verkauf der neuen Recyclingtasche bauen wir unserMehrweg-Engagement weiter aus. Gemeinsam mit unserem Partner fürNachhaltigkeit, dem WWF Deutschland, reduzieren wir kontinuierlichunseren ökologischen Fußabdruck und setzen dabei einen Fokus auf dieThemen Verpackungen und Recycling", so Christina Stylianou, LeiterinUnternehmenskommunikation Netto Marken-Discount. "Wir wollen Menschenmotivieren, auf eine einmalige Nutzung von Tüten zu verzichten. Dieneue Recyclingtasche stellt eine gute Alternative dar und sollte alstreuer Einkaufshelfer genutzt werden", sagt Dr. Marina Beermann,Leiterin der Kooperation auf Seiten des WWF Deutschland.Durch die dauerhafte Verwendung der Recycling-Tragetasche mitUmtauschgarantie leisten Netto-Kunden einen nachhaltigen Beitrag,Ressourcen zu schonen und Plastikmüll zu vermeiden. Damit unternimmtNetto einen weiteren Schritt zum Ausbau seiner nachhaltigerenSortimentsausrichtung.Partnerschaft für mehr NachhaltigkeitNetto Marken-Discount engagiert sich bereits seit 2015 inKooperation mit dem WWF für Nachhaltigkeit, Umwelt- undRessourcenschonung, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zureduzieren. Das Thema Verpackungen ist eines der Schwerpunktthemender Partnerschaft: So arbeitet Netto zum Beispiel daran, alleProdukt- und Transportverpackungen aus Papier und Karton nachhaltigerzu gestalten und aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft zu beziehen.Mehr Informationen zur Partnerschaft von Netto Marken-Discount unddem WWF https://www.netto-online.de/wwf sowie zum ThemaNachhaltigkeit https://www.netto-online.de/Nachhaltigkeit.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.200 Filialen, rund 75.150Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 4.900Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigstenAusbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetztFührungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus deneigenen Reihen.