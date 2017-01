Netto ruft wegen Salmonellen-Gefahr Mettwurst zurück

MAXHÜTTE-HAIDHOF (dpa-AFX) - Der Discounter Netto ruft ein Wurstprodukt zurück.



Die "Ostermeier Puten-Zwiebel-Mettwurst" sei möglicherweise mit Salmonellen belastet. Betroffen seien die 150-Gramm-Packungen der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Februar 2017, teilte das Unternehmen am Donnerstag über das Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mit. Das Produkt kam in den Bundesländern Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Läden. Kunden werde bei Vorlage des entsprechenden Produktes der Kaufpreis erstattet./fuw/DP/tos