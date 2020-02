Netto, Norma und Penny erfüllen die Wünsche der Discounterkunden am besten

Hamburg (ots) - Studie untersucht über 20.000 Unternehmen aus 260 Branchenanhand von Social-Media-BeiträgenWer schon einmal bei dem Lebensmitteldiscounter Netto einkaufen war, wird mithoher Wahrscheinlichkeit wiederkommen. Denn der Niedrigpreis-Anbieter erfülltdie Bedürfnisse seiner Kunden am besten. Die Basis dafür ist dieUnternehmensstrategie von Netto, für die Aspekte wie Nachhaltigkeit,Kundenorientierung und Produktqualität eine zentrale Rolle spielen. Dass derDiscounter damit Erfolg hat, spiegelt sich in einer positiven öffentlichenMeinung wider. Die Top drei der Branche komplettieren Norma und Penny. Das zeigtdie Studie "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019" des Instituts fürManagement- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Die im Auftrag von Focus Moneydurchgeführte Untersuchung hat Social-Media-Beiträge zu mehr als 20.000 Markenund Unternehmen aus 260 Branchen ermittelt und analysiert. Das Siegel"Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche" wurde insgesamt 2.250 Mal vergeben.Die Methodik der Studie leitet sich aus dem Modell des "Kundenlebenszyklus'" ab.Demnach beeinflussen drei Stellschrauben die Zufriedenheit eines Kunden. Erstensmuss das Unternehmen oder die Marke sichtbar für den Konsumenten sein.Bekanntheit ist ein wichtiger Baustein bei der Kaufentscheidung. Zweitens spieltdie Informationsabdeckung eine zentrale Rolle. Werden dem Verbraucher allerelevanten Fakten zu einem Produkt zur Verfügung gestellt, steigert das dieKundenbindung maßgeblich. Als dritter Aspekt ist auch die Leistungserfüllungsehr wichtig. Ein hochwertiges Angebot bestärkt den Konsumenten in seinerKaufentscheidung und steigert die Chancen des erneuten Kaufes.Um die Branchenführer zu ermitteln, haben die IMWF-Experten auf eineSocial-Listening-Analyse zurückgegriffen. Dabei wurden für jedes Unternehmensämtliche relevante Online-Quellen in Bezug auf Qualität, Kundenzufriedenheitund Weiterempfehlung, Vertrauen, Service sowie Kundenberatung untersucht.Die Branche der Energieversorger befindet sich im Wandel. Neben den klassischenKundenwünschen nach fairen Preisen und Versorgungssicherheit messen dieVerbraucher dem Thema Nachhaltigkeit eine wachsende Bedeutung bei. VieleUnternehmen gehen erfolgreich damit um. Das Siegel wurde in dieser Kategorie aninsgesamt 41 Anbieter verliehen. Führend ist die saarländische VSE. DasUnternehmen setzt auf erneuerbare Energie und hat zum Beispiel einen eigenenWindpark. Die regionalen Anbieter Energieversorgung Oberhausen und die inRegensburg ansässige Rewag folgen auf den Plätzen zwei und drei.Auch in der Kategorie Finanzvertriebe haben die Kunden hohe Erwartungen an dieUnternehmen. Eine individuelle und bedarfsgerechte Beratung ist beiFinanzprodukten sehr wichtig. Der Versicherungs- und Finanzgutachter Kaiser &Partner setzt deshalb auf eine verbrauchernahe Betreuung und begleitet dieKunden auf allen Schritten ihrer finanziellen Planung. Eine ähnliche Strategieverfolgt auch die Vermittlungsgesellschaft Zeus. Das drückt sich in einerpositiven öffentlichen Meinung aus. Die beiden Dienstleister sind führend in derBranche der Finanzvertriebe.In der Rubrik Versicherungsmakler ist die Kundennähe und Beratung ebenfallsentscheidend. Das Unternehmen Bernhard Assekuranzmakler bietet eine transparenteKommunikation mit dem Kunden und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das machtden bayerischen Anbieter vor Martens & Prahl aus Lübeck und der MünsteranerFirma PMA zum Branchenführer.HintergrundinformationenIn der Siegel-Studie "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019" untersuchte dasIMWF Social-Media-Beiträge zu 20.000 Unternehmen und Marken aus 260 Branchen.Neben der Sichtbarkeit der Anbieter und Marken wurden Aussagen zu den KategorienQualität, Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung, Vertrauen, Service sowieKundenberatung bewertet.Dafür hat das IMWF eine zweistufige Social-Listening-Analyse durchgeführt. Imersten Schritt werden die Daten erhoben. Der Studienpartner UbermetricsTechnologies hat dabei sämtliche deutschsprachige und frei zugänglicheOnline-Texte, die für die Erfüllung von Kundenwünschen relevant sind, in einerDatenbank zusammengefasst. Im zweiten Schritt wurden die 50,8 MillionenFundstellen aus dem Erhebungszeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019 andie Big-Data-Spezialisten Beck et al. Services übermittelt. Mithilfe vonkünstlicher Intelligenz konnten die Nennungen der Unternehmen und Marken denThemenfeldern Sichtbarkeit, Leistungserfüllung und Informationsabdeckungzugeordnet und einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutraleoder negative Tonalität unterzogen werden. Dabei wurde die Sichtbarkeit mit 20Prozent, die Leistungserfüllung mit 40 Prozent und die Informationsabdeckung mitebenfalls 40 Prozent gewichtet.Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließend branchenspezifisch auf einerSkala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte undsetzt damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen und Markeninnerhalb der gleichen Kategorie. Mit dem Siegel "Vorbildlich erfüllteKundenwünsche" wurden Unternehmen und Marken ausgezeichnet, die imErhebungszeitraum mindestens 20-mal genannt wurden und mindestens 75 Punkte inder Gesamtwertung ihrer Branche erhielten. Insgesamt erreichten das 2.250 derüber 20.000 Unternehmen und Marken.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnissewissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in derWirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. InFolge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durchUnternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischenWissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitungrelevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er hat alsehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting vielfältige Erfahrungenmit der Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen in der Managementpraxisgesammelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischenWissenschaft und Wirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das IMWF über IhreNachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird erwartet, nachweislichpraxisorientierte Forschung leisten zu wollen. Im Gegenzug hierzu obliegt es deneingebundenen Unternehmen, relevante Fragestellungen zu formulieren und dieFreiräume für die Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten. 