Netto Marken-Discount zeigt Solidarität mit den Geflügel-Erzeugern

Maxhütte-Haidhof (ots) - Wir zeigen uns angesichts der aktuellenStallpflicht solidarisch mit den Erzeugern von Freilandeiern undbieten ihnen eine sichere Vermarktungsmöglichkeit. Ab Mitte Februarführen wir in unseren Netto-Filialen schrittweise einen neuenEier-Artikel ein, der auf der Verpackung einen deutlichen Hinweis aufden vorübergehenden Schutz der Legehennen enthält.Weitere Informationen entnehmen Sie gerne unsererPressemitteilung.Netto zeigt Solidarität mit den Geflügel-Erzeugern- Netto hilft Erzeugern von Freilandeiern während der gesetzlichenStallpflicht- Neue Verpackung für Freilandeier ab Mitte Februar schrittweiseverfügbar- Klare Kennzeichnung gibt Freilandbetrieben Absatz- undVermarktungssicherheitNetto Marken-Discount zeigt sich angesichts der aktuellenStallpflicht solidarisch mit den Erzeugern von Freilandeiern undbieten ihnen eine sichere Vermarktungsmöglichkeit. Ab Mitte Februarführt der Lebensmittelhändler schrittweise einen neuen Artikel ein,der auf der Verpackung einen deutlichen Hinweis auf denvorübergehenden Schutz der Legehennen enthält. Das erlaubt es denLieferanten von Eiern aus Freilandhaltung bzw. Bodenhaltung mitWintergartenauslauf, sich von Betrieben mit reiner Bodenhaltungabzugrenzen und bietet Verbrauchern die notwendige Transparenz beimEinkauf.Um Geflügel vor der aktuell grassierenden Vogelgrippe zu schützen,gilt derzeit in vielen Regionen eine Stallpflicht für Legehennen. Diebehördliche Anordnung hat zur Folge, dass Erzeuger von Freilandeierndiese nach Ablauf von zwölf Wochen als "Bodenhaltung" deklarierenmüssen. Für den Verbraucher sind dadurch die Unterschiede in derHaltung nicht mehr erkennbar, und den Erzeugern drohen erheblicheUmsatz- und Ertragseinbußen. Mit einer angepassten Kennzeichnungbietet Netto als Partner der Landwirtschaft den Lieferanten nun einesichere Möglichkeit zur Vermarktung ihrer Produkte. Alle Eier stammendabei aus gentechnikfreier Produktion und sind mit dem Siegel "OhneGentechnik" gekennzeichnet.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.180 Filialen, rund 75.000Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von12,4 Milliarden Euro, zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von sieben Schwerpunkthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit 5.510 Auszubildendenzählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetriebendes deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugtmit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.Pressekontakte:Netto Marken-Discount AG & Co. KGChristina Stylianou/Stefanie AdlerTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.dewww.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell