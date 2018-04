Maxhütte-Haidhof (ots) -Netto Marken-Discount setzt sein Engagement, Verpackungsmüllweitgehend zu reduzieren, fort. Nachdem das Lebensmittelunternehmenviele Bio-Artikel seines Obst- und Gemüsesortiments schon aufnicht-folierte Ware umgestellt hat, weitet es nun seinen "SmartLabeling"-Ansatz in diesem Warenbereich weiter aus. Neben Ingwer derNetto-Eigenmarke "BioBio" erhalten Kunden in den bundesweit rund4.200 Netto-Filialen ab Montag, 30. April, auch "BioBio"-Gurken mitnatürlichem Produktlabel. Dabei wird die Kennzeichnung statt aufeiner Kunststoffumverpackung oder einem Aufkleber per Laser direktauf die Oberfläche der Frucht aufgebracht. Zusätzlich testet Nettodas Verfahren aktuell in Teilen Bayerns auch auf Honigmelonen.Weitere Tests dieser nachhaltigen Kennzeichnung mit sowohl biologischals auch konventionell erzeugten Obst- und Gemüseprodukten werdenfolgen."Nachhaltigkeit und ein schonender Umgang mit Ressourcen gehörenzu den Grundwerten unserer Unternehmenskultur. Allein bei unseremBio-Ingwer und unseren Bio-Gurken können wir mit 'Smart Labeling' proJahr mehr als 50 Tonnen Verpackungen einsparen. Das ist ein großerSchritt hin zu weniger Verpackungsmüll in unseremEigenmarkensortiment", betont Christina Stylianou, LeiterinUnternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, die bundesweiteVorreiterrolle des Unternehmens.Da beim "Smart Labeling" nur Pigmente der äußersten Schicht derSchale entfernt werden, bleiben Geschmack und Haltbarkeit der Fruchtkomplett erhalten. Bei Früchten mit essbarer Schale kann natürlichauch der gelaserte Bereich jederzeit bedenkenlos verzehrt werden. Beidem Verfahren kommen keinerlei Hilfs- oder Farbstoffe zum Einsatz.Netto-Ingwer ist "Bestes Produkt des Jahres"Das Engagement von Netto Marken-Discount im Bereich "SmartLabeling" kommt auch bei Kunden sehr gut an. So wurde der natürlichgelabelte Ingwer der Netto-Eigenmarke "BioBio" von Verbrauchern als"Bestes Produkt des Jahres 2017-2018" in der Kategorie "Obst undTrockenobst" gekürt. Bei der Umfrage bewerteten mehr als 52.000Verbraucher in Deutschland ihre jeweiligen Lieblingsprodukte imHandel.Weniger Verpackung und LebensmittelverschwendungNeben dem Verzicht auf Umverpackungen oder Aufkleber etwa zurKennzeichnung von Produkten aus biologischem oder regionalem Anbauhat das natürliche Labeling noch einen weiteren Vorteil. Indem Obstund Gemüse nicht mehr in Verpackungseinheiten verkauft wird, könnenKunden genau die Menge einkaufen, die sie tatsächlich benötigen.Natürliche Produktlabel sparen somit Verpackungsmüll und leistenzugleich auch einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung vonLebensmittelverschwendung.Nachhaltiges Engagement mit dem WWFNetto Marken-Discount hat das Ziel, die Verpackungen seinerEigenmarken nachhaltiger zu gestalten und den Anteil entsprechendoptimierter Verpackungen im Eigenmarkensortiment kontinuierlich zuerhöhen. Damit will Netto seinen ökologischen Fußabdruck auch beiProduktverpackungen seiner Eigenmarken reduzieren. Ein wichtigerPunkt dabei ist die Partnerschaft von Netto mit derUmweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). AlleDetails dazu finden Sie hier: www.netto-online.de/wwf.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.200 Filialen, ca. 75.150Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunkthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 4.900Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigstenAusbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetztFührungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus deneigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount AG & Co. KGUnternehmenskommunikationChristina Stylianou / Stefanie AdlerTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.dewww.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell