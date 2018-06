Netto Marken-Discount setzt auf Abbiegeassistenten für LKW

Maxhütte-Haidhof (ots) - Netto Marken-Discount hat sich im Rahmenseines gesellschaftlichen Engagements dazu entschlossen, bisspätestens 2019 alle LKW seines Eigenfuhrparks mit einemAbbiegeassistenten auszustatten. Bereits seit 2017 wurden alleLKW-Neuanschaffungen mit diesem wichtigen Sicherheitssystemausgerüstet. Der Lebensmittelhändler investiert mit der Umrüstungseiner LKW-Flotte - mit rund 500 LKW einem der größten LKW-FuhrparksDeutschlands - nachhaltig in die Verkehrssicherheit. Ziel ist dieVorbeugung von Unfällen aufgrund des "toten Winkels". "Wir wollen mitdiesem wichtigen Schritt mit gutem Beispiel in der Verkehrssicherheitvorangehen und hoffen, dass uns viele andere Marktteilnehmer folgenwerden", so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikationvon Netto Marken-Discount. Mit der internen Selbstverpflichtung fürseinen Eigenfuhrpark übernimmt der Lebensmittelhändlergesellschaftliche Verantwortung.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.200 Filialen, rund 75.150Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunterneh-men auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 4.900Auszubilden-den zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigstenAusbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetztFührungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus deneigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount AG & Co. KGChristina Stylianou / Stefanie AdlerTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.dewww.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell