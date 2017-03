Netto Marken-Discount schließt Integration von 51 Kaiser's Tengelmann-Märkten erfolgreich ab (FOTO)

Maxhütte-Haidhof (ots) -Erfolgreiche Integration: Am Dienstag, den 21. März 2017, wirdNetto Marken-Discount alle übernommenen bayerischen Kaiser'sTengelmann-Märkte nach kompletter Renovierung neu eröffnen undschließt damit den Umbau der 51 übernommenen Märkte in Bayern undNordrhein-Westfalen erfolgreich ab. Alle ehemaligen Kaiser'sTengelmann-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der übernommenenStandorte werden vor Ort weiterbeschäftigt. In den neu eröffnetenMärkten bietet das Handelsunternehmen seinen Kunden ein attraktivesEinkaufserlebnis nach seinem neuesten Filial-Konzept.Die Umbauten der Kaiser's Tengelmann-Märkte verliefen ganz nachPlan: So wurden am 20. März in acht bayerischen Märkten die letztenHandwerks- und Einräumarbeiten in Rekordzeit realisiert, sodass dieMärkte in München, Augsburg, Bad-Reichenhall, Gilching undUnterschleißheim-Lohhof am 21. März unter Netto-Flagge neu eröffnenkönnen. Mit rund 4.000 Artikeln, einem ausgewogenen Verhältnis anMarken und Eigenmarken sowie einem Sortimentsfokus auf Frische,Regionalität und Nachhaltigkeit präsentiert sich Netto als idealerNahversorger. "Netto hat die Integration der Kaiser´sTengelmann-Märkte in sein Filialnetz gemeinsam mit seinenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich umgesetzt. Wir habenalle umgebauten Filialen nach dem neuesten Netto-Konzept gestaltetund freuen uns, den Kunden vor Ort eine attraktive Nahversorgungbieten zu können", so Christina Stylianou, Leiterin derUnternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.Umbauten: Moderne Einkaufsatmosphäre mit neuem Netto-FilialkonzeptAlles neu: Im Rahmen der Renovierung und Kaiser'sTengelmann-Integration ins Netto-Filialnetz wurden durchschnittlichin jeder neu eröffneten Filiale 15 Tiefkühltruhen installiert, dreiKassen neu aufgestellt, 170 Liter Wandfarbe eingesetzt, 150 MeterRegalmeter neu eingebaut und vieles mehr. Mit neuen Regalsystemen,moderner Kassentechnik, teilweise neuen Böden und der grau-gelbenFarbgebung des Filialauftritts überzeugen die neuen Filialen miteiner beruhigten Marktatmosphäre für ein entspanntesEinkaufserlebnis. Eine Beschilderung inklusive attraktiver Moodbildersowie Piktogramme der einzelnen Warensegmente erklären denMarktaufbau und sorgen für eine schnelle Orientierung beim Einkauf.Nachhaltiges Bauen bei Netto Marken-DiscountDurch den Umbau können die insgesamt 51 Netto-Filialen in NRW undBayern nicht nur attraktiver, sondern vor allem auchenergieeffizienter und nachhaltiger gestaltet werden. Nettoorientiert sich bereits seit vielen Jahren bei Neubauobjekten anumweltfreundlichen Baustandards und hat bundesweit schon zahlreicheEnergiesparmaßnahmen sowie umweltschonende Technologien in seinFilial-Netz integriert, von denen nun auch die neuen Netto-Filialenprofitieren können. Neben hocheffizienten LED-Beleuchtungskonzepten,Abwärme-Nutzung aus dem Kälteprozess und energiesparendenTürluftschleiern mit Außentemperaturregulierung setzt Netto zudemLüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und bedarfsabhängiger Regelungsowie Gebäudeleittechnik mit zentraler Marktsteuerung ein.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.180 Filialen, rund 75.000Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von12,4 Milliarden Euro, zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von sieben Schwerpunkthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit 5.510 Auszubildendenzählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetriebendes deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugtmit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount AG & Co. KGChristina Stylianou/Stefanie AdlerTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.dewww.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell