Netmarbles neues BTS-Handyspiel BTS-Universe-Story wird am 18. August zur Vorregistrierung Freigegeben

Los Angeles (ots/PRNewswire) - - Netmarble hat angekündigt, dass sein mit Spannung erwartetes neues Handyspiel BTS Universe Story ab dem 18. August zur Vorregistrierung zur Verfügung stehen wird. Die Vorregistrierung wird für Spieler weltweit (mit Ausnahme von China und Vietnam) auf der offiziellen Website ( https://btsuniversestory.netmarble.com/ ) bis zum Starttermin, der in Kürze bekannt gegeben wird, zugänglich sein.BTS Universe Story ist ein interaktives Handyspiel und bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen Netmarble und den weltweiten Superstars, nach dem weltweiten Erfolg des im Juni 2019 gestarteten BTS WORLD (https://btsw.netmarble.com/en/home) -Handyspiels. Die App ermöglicht es den Spielern, bestehende Geschichten auf der Grundlage von BTS Universe zu erforschen, eigene Geschichten über die Gruppe zu erstellen und auszutauschen und mit anderen Spielern zu interagieren.Das Hauptkennzeichen des Spiels, BTS Universe Storymodus "Geschichte Erstellen", gibt Autoren die Möglichkeit, ihre eigenen Geschichten mit Hilfe von In-Game-Produktionshilfsmitteln zu erstellen. Der Play Story-Modus bietet bereits erstellte, interaktive Geschichten, die die Handlung formen, wenn Spieler bestimmte Entscheidungen treffen. Darüber hinaus verfügt das Spiel über einen AR-Modus und eine Sammelfunktion, mit der die Garderobe der Charaktere in BTS Universe angepasst werden kann.Bis zum 24. August findet eine spezielle Veranstaltung zur Auswahl von Autoren statt. Jeder kann an der Veranstaltung teilnehmen, und ausgewählte Autoren erhalten frühzeitig Zugang zu den redaktionellen Hilfsmitteln der Spiele, um bereits vor dem Start Geschichten zu verfassen. Diese Geschichten werden offiziell zum Play Story-Modus hinzugefügt, so dass alle Spieler sie nach der Veröffentlichung des Spiels genießen können.Um die Vorregistrierung zu feiern, wurde dem offiziellen YouTube-Kanal BTS Universe Story ein exklusives Video mit den Hauptcharakteren von BTS Universe hinzugefügt. Das Video zeigt ein Foto von Jungen mit dem Meer im Hintergrund, auf dem der bezeichnende Satz "Now, please be our story" ("Jetzt ist es an der Zeit, Teil unserer Geschichte zu werden") zu sehen ist.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website (https://btsuniversestory.netmarble.com/) von BTS Universe Story oder folgen Sie der BTS Universe Story auf Twitter (https://twitter.com/BUSgameOfficial) und YouTube (https://url.kr/rb7MjU) .# # #Informationen zu Netmarble CorporationNetmarble Corporation will ein weltweites Publikum in allen Altersgruppen mit erstklassigem Mobile Gaming versorgen. Das 2000 in Korea gegründete Netmarble ist eines der am schnellsten wachsenden Mobile-Game-Unternehmen und zählt kontinuierlich zu den weltweit führenden-Entwicklern und Publishern im Mobile-Bereich. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern erstellt und pflegt das Unternehmen einige der erfolgreichsten Handyspiele wie Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble, und Seven Knights. Netmarble ist die Muttergesellschaft von Kabam, einem führenden Entwickler für kostenlose Spiele im Feld MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), größter Aktionär von Jam City, einem führenden Entwickler für Social Gaming, und unterhält strategischen Partnerschaften mit der CJ ENM Corporation, dem größten Unterhaltungsunternehmen in Asien, der Tencent Holdings, Asiens größtem Internetunternehmen und dem prominenten MMORPG-Unternehmen NCsoft. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487150-1&h=74 8014191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487150-1% 26h%3D3576520029%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcompany.netmarble.com%252F%26a%3Dhttp% 253A%252F%252Fcompany.netmarble.com&a=http%3A%2F%2Fcompany.netmarble.com) .Informationen zu Big Hit EntertainmentDas im Februar 2014 von CEO und Produzent Bang Si-Hyuk in Südkorea gegründete Big Hit Entertainment konzentriert sich im Kerngeschäft auf Musikproduktion, Künstlermanagement und Publishing. Big Hit integriert und entwickelt eine Bandbreite von Inhalten aus dem geistigen Eigentum erstklassiger Künstler, zu denen die weltweit berühmte Boyband BTS und der Big Hit-Neuzugang TOMORROW X TOGETHER zählen. Big Hit verfolgt die Zielsetzung "Music & Artist for Healing" (Musik und Künstler als heilende Kraft), will mit seinen Inhalten positiv Einfluss nehmen und zugleich die Musikfans weltweit erfreuen und inspirieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1228120/BTS_Universe_Story_Pre_Registrat ion_Image.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/4682395 OTS: NetmarbleOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuell