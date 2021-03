Netmarbles mit Spannung erwartetes Open-World-Mobile-RPG Blade & Soul Revolution jetzt weltweit verfügbar

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Schärfen Sie die Klinge und stürzen Sie sich ins Kampfsport-Abenteuer: Blade & Soul Revolution startet weltweitNetmarble (http://www.netmarble.com/) ist begeistert, bekannt zu geben, dass Blade & Soul Revolution (https://bnsrev.netmarble.com/en), sein neuestes Open-World-RPG, das direkt vom beliebten Blade & Soul MMORPG für Windows PC inspiriert ist, ab sofort weltweit im App Store (https://mar.by/_lw5J)und Google Play (https://mar.by/_lw5K) erhältlich ist. Um den Start zu feiern, kooperiert Netmarble mit vier berühmten Gaming-Persönlichkeiten - ProZD, TheLazyPeon (https://www.youtube.com/user/ALazyPeon), CynicAlex (https://www.youtube.com/user/Cynicalexx), OrangeJuiceGaming (https://www.youtube.com/channel/UC3S6nIDGJ5OtpC-mbvFA8Ew) - für Blade & Soul Revolution Showdown, das am 5. März um 18:00 PT auf den offiziellen Twitch (https://www.twitch.tv/bnsrofficial), Facebook (https://www.facebook.com/BNSROfficial/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/BladeSoulRevolution) Kanal startet.Spieler, die neu in die Blade & Soul-IP einsteigen, können sich auf ein aktualisiertes und gestrafftes Erlebnis in Blade & Soul Revolutionfreuen, da Verbesserungen an der Jagdmechanik im Spiel, der Spieler-Balance und dem Tempo des Spielerwachstums vorgenommen wurden, um den Empfindungen westlicher Spieler besser zu entsprechen. Das Spiel bietet einzigartige Features wie Windwalk und andere Kampfsportaktionen, die kein anderes Spiel bietet.Zum Start werden Spieler Zugriff auf fünf Klassen haben - Blade Master, Destroyer, Kung Fu Master, Force Master und Summoner. Zusätzliche Informationen darüber, was zum Launch zu erwarten ist, finden Sie auch auf der offiziellen Website (https://bnsrev.netmarble.com/en) von Blade & Soul Revolution. Um den Start zu feiern, hat Netmarble für vier Wochen ein tägliches 7-Tage-Check-In-Event mit verschiedenen Belohnungen vorbereitet, darunter Superior Pet Peanut, Heroic Pet Chest und viele andere."Die Entwicklung von Blade & Soul Revolution hat sehr viel Spaß gemacht. Dank der Erfahrung unseres Teams bei der Entwicklung von AAA-qualitativen Handyspielen wie Lineage 2: Revolution und A3: Still Alive konnten wir wieder einmal eine berühmte IP nehmen, die MMO- und RPG-Spieler auf der ganzen Welt kennen, und ein authentisches Blade & Soul-Erlebnis schaffen, das jeder genießen kann", sagt Andy Kang, Executive Producer von Netmarble.Blade & Soul Revolution ist ein Open World Mobile-Rollenspiel, das atemberaubende filmische Rachegeschichten auf der Grundlage des PC-Online-Spiels Blade & Soul umsetzt. Das Spiel bleibt seinen PC-Wurzeln treu und bietet ein hohes Maß an 3D-Grafik und umfangreichen Inhalten, die so überarbeitet wurden, dass sie einwandfrei auf Mobilgeräten funktionieren. Es zeigt eine asiatische Fantasiewelt mit atemberaubenden 3D-Grafiken, die von dem Unreal Engine 4 unterstützt werden, und bietet massive Fraktionskämpfe in Echtzeit sowie ein unvergleichliches praktisches Action-Erlebnis.Blade & Soul Revolution ist ab sofort als kostenloser Download (mit In-App-Käufen) in 149 Ländern über den App Store (https://mar.by/_lw5J), und in 126 Ländern über Google Play (https://mar.by/_lw5K) verfügbar. Für weitere Informationen folgen Sie bitte Blade & Soul Revolution auf Facebook (https://www.facebook.com/BNSROfficial/), Instagram (https://www.instagram.com/bnsrofficial/), und YouTube (https://www.youtube.com/c/BladeSoulRevolution).Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1448659/Image_BSR_Grand_Launch.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1228089/Logo.jpgPressekontakt:Netmarble HQ Global PR (Korea)Yonsol Chungglobalpr-g@netmarble.com82-2-2271-6329Original-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuell