Netlist: Weiter im Korrekturmodus

Die Aktie der Netlist Inc. fiel im November unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück und bildete bis Mitte Dezember bei 0,366 Euro ein Tief aus. Es bildete den Startpunkt zu einer hochdynamischen Rallye. Diese markierte am 18. Februar bei 1,22 Euro ein neues Hoch. Es leitete eine kurze Konsolidierung ein, die bereits am 26. Februar wieder beendet wurde.

Der anschließende Anstieg ließ ...



